Đây là sai lầm khiến máy lạnh ngốn điện

Trong bối cảnh giá điện và nhu cầu làm mát tại đô thị tăng cao, một nghiên cứu cho thấy việc che kín hoàn toàn dàn nóng của máy lạnh có thể tăng đáng kể mức tiêu thụ năng lượng.

máy lạnh có thể tiêu tốn nhiều điện năng hơn nếu lắp đặt không đúng cách. Ảnh: Bloomberg.

Ngày 25/1, Đại học Đông Nam (Trung Quốc) công bố kết quả nghiên cứu do Wang Wei, giảng viên Khoa Kiến trúc, phối hợp với Khoa Kỹ thuật Điện của trường, Phòng thí nghiệm Quốc gia Lawrence Berkeley (Mỹ) và một số viện nghiên cứu khác thực hiện.

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí The Innovation Energy với tiêu đề “Thiết kế tối ưu cho dàn nóng điều hòa không khí: Giải pháp giảm thiểu gánh nặng năng lượng tiềm ẩn tại các thành phố lớn ở châu Á”.

Theo nhóm tác giả, nghiên cứu đã phân tích một cách hệ thống tác động của các vật cản bao quanh dàn nóng của điều hòa không khí đến hiệu suất vận hành và mức tiêu thụ năng lượng của các tòa nhà. Kết quả cho thấy, việc ưu tiên yếu tố thẩm mỹ mà bỏ qua yêu cầu thông gió và tản nhiệt có thể làm suy giảm hiệu suất hệ thống máy lạnh, kéo theo mức tiêu thụ điện tăng cao.

Việc che kín làm giảm hiệu suất của cục nóng máy lạnh, dẫn đến tốn điện hơn. Ảnh: Nhôm H.

Lý do của nghiên cứu xuất phát từ thực tế quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng tại châu Á, khiến hiệu ứng đảo nhiệt đô thị ngày càng rõ rệt và nhu cầu làm mát tăng mạnh. Trong bối cảnh đó, vấn đề tiêu thụ năng lượng cho máy lạnh trở thành thách thức lớn đối với các thành phố.

Liên quan đến cải tạo đô thị, nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát thiết kế lắp đặt máy lạnh tại hơn 80 thành phố, ghi nhận một xu hướng phổ biến là các dàn nóng thường được “giấu kín” phía sau lam chắn hoặc lớp vỏ che bụi. Xu hướng này ngày càng lan rộng cùng tốc độ đô thị hóa, đặc biệt tại các thành phố châu Á.

Tuy nhiên, nhiều thiết kế hiện nay chủ yếu chú trọng đến yếu tố mỹ quan mà chưa đánh giá đầy đủ tác động đến hiệu quả vận hành của máy lạnh, từ đó làm tăng đáng kể mức tiêu thụ năng lượng và kéo dài thời gian làm mát.

Sơ đồ mô tả chi tiết lý do việc che dàn nóng ảnh hưởng đến khả năng làm mát của máy lạnh. Ảnh: Southeast University.

Nhóm nghiên cứu cho biết, hiện vẫn thiếu các nghiên cứu có hệ thống về mối quan hệ giữa cấu trúc lớp vỏ che dàn nóng và mức tiêu thụ năng lượng, dẫn đến khoảng trống trong các tiêu chuẩn thiết kế cũng như hướng dẫn chính sách.

Để khắc phục điều này, nhóm đã đánh giá toàn diện các thông số cấu trúc như góc nghiêng của lam chắn và độ xốp của tấm đục lỗ. Kết quả cho thấy, trong trường hợp dàn nóng bị bao kín hoàn toàn, mức tiêu thụ năng lượng làm mát của tòa nhà tăng cao. Đồng thời, thời gian vận hành của hệ thống làm mát cũng kéo dài đáng kể, làm gia tăng cảm giác khó chịu cho người sử dụng và tạo áp lực lớn hơn lên lưới điện.