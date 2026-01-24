Hãng bồn cầu thắng lớn nhờ AI

Cơn sốt AI và tình trạng khan hiếm chip đã giúp Toto, hãng thiết bị phòng tắm Nhật Bản bất ngờ hưởng lợi từ mảng linh kiện bán dẫn.

Cố phiếu của Toto tăng mạnh nhờ mảng sản xuất linh kiện bán dẫn. Ảnh: Bloomberg.

Tình trạng khan hiếm bộ nhớ đang tạo ra hiệu ứng lan tỏa lên chuỗi cung ứng bán dẫn, kéo theo biến động giá của nhiều doanh nghiệp liên quan. Trong đó, Toto, thương hiệu Nhật Bản vốn nổi tiếng với các thiết bị phòng tắm, bất ngờ được nhắc đến như một cái tên hưởng lợi, nhờ mảng kinh doanh vật liệu bán dẫn ít được biết tới.

Trong phiên giao dịch ngày 22/1, cổ phiếu Toto tăng mạnh tới 11%, ghi nhận mức tăng cao nhất kể từ tháng 2/2021. Diễn biến này xuất hiện sau khi các nhà phân tích của Goldman Sachs nâng hạng cổ phiếu và cho rằng đà mở rộng hạ tầng AI đang trở thành động lực thúc đẩy nhu cầu chip nhớ NAND, khiến môi trường cung cầu trong ngành lưu trữ trở nên khan hiếm hơn.

Theo Goldman Sachs, tình trạng thiếu hụt nói trên đang kéo theo nhu cầu đối với các linh kiện sản xuất chip, trong đó có mâm cặp tĩnh điện, sản phẩm mà Toto đã tham gia sản xuất từ lâu. Báo cáo của các nhà phân tích Sachiko Okada và Sayako Tominaga nhận định môi trường cung cầu thắt chặt sẽ là yếu tố hỗ trợ mảng sản xuất này và giúp Toto mang lại lợi nhuận đáng kể.

Đại diện của Toto cũng xác nhận việc tiếp tục xây dựng các trung tâm dữ liệu AI được dự báo sẽ duy trì nhu cầu đối với sản phẩm mâm cặp tĩnh điện.

Đà tăng bất thường của cổ phiếu Toto không chỉ đưa doanh nghiệp trở thành mã có hiệu suất tốt nhất trên sàn Tokyo trong phiên chiều ngày 22/1, nó còn cho thấy năng lực tham gia chuỗi cung ứng bán dẫn của nhiều nhà sản xuất truyền thống tại Nhật Bản. Bên cạnh Toto, các công ty như Ajinomoto và Kao cũng được nhắc đến như những ví dụ điển hình về mô hình đa ngành, khi tham gia vào nhiều khâu quan trọng của chuỗi cung ứng chip toàn cầu.

Dù được biết đến rộng rãi với các sản phẩm bồn cầu thông minh, Toto thực tế đã cung cấp vật liệu và linh kiện phục vụ lĩnh vực bán dẫn, màn hình trong nhiều thập kỷ. Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, các lĩnh vực kinh doanh mới chiếm 42% tổng doanh thu của công ty trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2025.

Ít người biết đến mảng sản xuất linh kiện bán dẫn của Toto. Ảnh: Bloomberg.

Mâm cặp tĩnh điện, sản phẩm do Toto bắt đầu sản xuất hàng loạt từ năm 1988, sử dụng lực tĩnh điện để hút và giữ cố định các tấm silicon trong quá trình chế tạo chip. Thiết bị này đồng thời hỗ trợ kiểm soát nhiệt độ và hạn chế nguy cơ ô nhiễm trong môi trường sản xuất có độ chính xác cao.

Trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ như Meta và Amazon tăng cường đầu tư vào trung tâm dữ liệu phục vụ AI, nhu cầu bán dẫn trên diện rộng được dự báo tiếp tục tăng mạnh. Goldman Sachs cho rằng điều này đang thúc đẩy các nhà sản xuất chip nhớ như SK Hynix, Samsung và Kioxia Holdings mở rộng sản xuất, qua đó kéo theo nhu cầu với các nhà cung cấp thượng nguồn như Toto.