Đau lưng khi mang thai, dấu hiệu nào cần đi khám ngay?

Đau lưng là tình trạng phổ biến khi mang thai, thường xuất hiện từ tuần 18. Phần lớn là sinh lý nhưng mẹ bầu cần theo dõi dấu hiệu bất thường.

Đau lưng là một trong những triệu chứng phổ biến nhất khi mang thai. Nhiều phụ nữ bắt đầu cảm thấy đau từ khoảng tuần thai thứ 18 và tình trạng này có thể kéo dài đến những tháng cuối thai kỳ.

Theo thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Công Định, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, phần lớn trường hợp đau lưng khi mang thai là hiện tượng sinh lý bình thường và có thể cải thiện nếu chăm sóc đúng cách.

Nhiều thay đổi khiến mẹ bầu đau lưng

Trong thai kỳ, cơ thể người phụ nữ có nhiều thay đổi để thích nghi với sự phát triển của thai nhi. Một trong những nguyên nhân chính là sự thay đổi nội tiết tố. Hormone relaxin được tiết ra giúp làm giãn dây chằng vùng chậu để chuẩn bị cho quá trình sinh nở, nhưng đồng thời cũng khiến các khớp kém ổn định hơn, dễ gây đau vùng thắt lưng.

Ngoài ra, khi thai nhi lớn dần, tử cung phát triển làm tăng áp lực lên cột sống. Trọng tâm cơ thể dịch chuyển ra phía trước khiến cột sống thắt lưng cong hơn bình thường, gây đau mỏi kéo dài.

Đau lưng khi mang thai thường tăng dần theo thai kỳ. Ảnh: Unsplash.

Các cơ vùng lưng cũng phải hoạt động nhiều hơn để nâng đỡ cơ thể. Một số trường hợp còn xuất hiện đau thần kinh tọa với biểu hiện đau lan từ lưng xuống mông và chân do dây thần kinh bị chèn ép.

Làm gì để giảm đau lưng?

Theo bác sĩ Định, mẹ bầu nên duy trì tư thế đúng khi ngồi và đứng. Cần ngồi thẳng lưng, tránh ngồi quá lâu hoặc bắt chéo chân. Sau mỗi 45-60 phút làm việc, bạn nên đứng dậy đi lại nhẹ nhàng để thư giãn cơ lưng.

Thai phụ cũng nên hạn chế mang vác nặng. Khi cần nâng đồ, nên gập gối thay vì cúi lưng để tránh tăng áp lực lên cột sống.

Việc kiểm soát cân nặng thai kỳ cũng rất quan trọng vì tăng cân quá mức sẽ khiến tình trạng đau lưng nặng hơn. Bên cạnh đó, mẹ bầu nên chọn giày đế thấp, có độ nâng đỡ tốt thay vì đi giày cao gót.

Tư thế ngủ phù hợp cũng giúp cải thiện triệu chứng. Mẹ bầu nên nằm trên đệm đủ cứng và sử dụng gối ôm dành cho bà bầu để giảm áp lực lên vùng lưng và hông.

Ngoài thay đổi thói quen sinh hoạt, một số biện pháp hỗ trợ như chườm nóng - lạnh, tắm nước ấm, massage bầu hoặc tập yoga nhẹ nhàng cũng giúp giảm đau hiệu quả.

Dù đau lưng thường là hiện tượng sinh lý, mẹ bầu vẫn cần đi khám nếu cơn đau kéo dài, dữ dội, đau lan xuống chân kèm tê bì, yếu chi hoặc xuất hiện sốt, ra máu và các dấu hiệu bất thường khác.

Theo bác sĩ Nguyễn Công Định, việc duy trì lối sống lành mạnh, vận động hợp lý và thăm khám kịp thời sẽ giúp mẹ bầu có thai kỳ khỏe mạnh, thoải mái hơn.