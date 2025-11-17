Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xe đầu kéo chở 124 xe máy cháy rụi trên đường

  • Thứ hai, 17/11/2025 18:23 (GMT+7)
Rạng sáng 17/11, trên đường Hồ Chí Minh nhánh đông đoạn qua xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị, một xe ô-tô đầu kéo đang chạy bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Chiếc xe đầu kéo cùng 124 xe máy cháy rụi vào rạng sáng nay.

Theo lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Trị, khoảng 2h sáng, xe đầu kéo biển kiểm soát 29H-83342 kéo theo rơ-moóc chở 124 xe máy, khi đến km 968+900 đường Hồ Chí Minh nhánh đông, đoạn qua thôn Nam Định, xã Bố Trạch bất ngờ bốc cháy.

Dù lúc này có mưa nhưng ngọn lửa vẫn lan nhanh khiến toàn bộ số xe máy bị cháy hỏng hoàn toàn, chiếc đầu kéo và rơ-moóc cũng bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại nhiều tỷ đồng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt triển khai dập lửa nhưng hậu quả của vụ cháy vẫn rất lớn. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hoàng Phúc/Nhân Dân

