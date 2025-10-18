Dấu chấm hết cho Ter Stegen ở Barcelona

Theo Sky Sports, thủ môn Marc-Andre ter Stegen khả năng chia tay Barcelona trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026.

Ter Stegen lên kế hoạch tìm bến đỗ mới.

Thủ môn 33 tuổi đang trong quá trình hồi phục chấn thương lưng, vấn đề buộc anh phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu dài hạn. Dù vậy, ngay cả khi trở lại, Ter Stegen khó đảm bảo vị trí bắt chính trong đội hình của HLV Hansi Flick, đặc biệt sau khi Barca chiêu mộ Joan Garcia ở kỳ chuyển nhượng hè vừa qua.

Chính vì thế, việc xuất hiện thông tin Ter Stegen có thể tìm bến đỗ tạm thời trong 6 tháng không khiến dư luận bất ngờ. Theo Sky Sports, ngôi sao người Đức cân nhắc nghiêm túc khả năng ra đi dưới dạng cho mượn nhằm tìm lại cảm giác thi đấu và phong độ ổn định trước thềm World Cup 2026.

Nguồn tin cho biết: "Thủ môn này hiện cởi mở hơn với ý tưởng phân tích khả năng chuyển nhượng hoặc ra đi ngắn hạn trong nửa năm tới". Sau đó, Ter Stegen sẽ tiếp tục cân nhắc tương lai, khả năng cao chấm dứt hoàn toàn mối lương duyên với Barcelona.

Với phong độ, thể lực sa sút cùng sức ép cạnh tranh, viễn cảnh Ter Stegen rời Barca không còn là điều viển vông. Đối với đội bóng xứ Catalonia, họ cũng sẵn sàng tạo điều kiện để Ter Stegen ra đi nhằm giảm gánh nặng quỹ lương.

Dù có 422 lần ra sân, giành 6 danh hiệu La Liga và một Champions League, Ter Stegen đối mặt với tương lai bất định nếu tiếp tục ở lại.