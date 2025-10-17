Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Barcelona chọn phương án thay Lewandowski

  • Thứ sáu, 17/10/2025 18:32 (GMT+7)
Câu lạc bộ xứ Catalonia để mắt đến tiền đạo trẻ Fisnik Asllani như phương án thay thế lâu dài cho Robert Lewandowski.

Asllani (số 11) còn vô danh với nhiều người hâm mộ.

Theo Sport, Barca sẵn sàng chi mức giá chuyển nhượng 30 triệu euro để sở hữu Asllani. Chân sút sinh năm 2002 đang nổi lên như một trong những tài năng trẻ triển vọng tại Bundesliga nhờ khả năng săn bàn và tiềm năng phát triển vượt trội.

Asllani còn vô danh nhưng là người ghi bàn duy nhất giúp Kosovo hạ gục Thụy Điển 1-0 ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu hôm 14/10. Ở Bundesliga mùa này, anh ghi tới 4 bàn và có thêm 1 kiến tạo sau 6 trận cho Hoffenheim.

Với mức giá 30 triệu euro, Asllani được xem là lựa chọn hợp lý về mặt tài chính, phù hợp với chiến lược trẻ hóa đội hình mà Barca theo đuổi. Trước đó, truyền thông Tây Ban Nha cho hay Barcelona quyết định gây sốc khi không gia hạn hợp đồng với Lewandowski, để tiền đạo này rời câu lạc bộ dưới dạng tự do vào hè 2026.

Ban lãnh đạo Barca từng cân nhắc gia hạn hợp đồng với Lewandowski để bán anh cho một CLB tại Saudi Arabia vào hè sang năm. Dù vậy, chân sút người Ba Lan muốn tiếp tục thi đấu tại châu Âu khiến kế hoạch của CLB xứ Catalonia phá sản. Hợp đồng của Lewandowski với Barcelona sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này.

Barca đánh giá Lewandowski qua sườn dốc đỉnh cao sự nghiệp. Mức lương cao của anh cũng là gánh nặng, vì thế CLB không gia hạn. Để thay thế Lewandowski, Barca hướng tới các lựa chọn trẻ trung và tiết kiệm hơn. Ngoài Asllani, Etta Eyong, tài năng trẻ củ Levante, cũng lọt tầm ngắm Barca.

Tường Linh

