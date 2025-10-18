Barca rúng động vì cáo buộc 'tiêu chuẩn kép' giữa Yamal và Rashford

Hansi Flick đang phải đối mặt với một cơn bão dư luận tại Barcelona sau khi xuất hiện thông tin ông bị ban lãnh đạo ép phải sử dụng Lamine Yamal trong trận gặp PSG, dù tài năng trẻ này đến muộn trong buổi họp đội.

Rashford đang khoác áo Barca theo dạng cho mượn.

Trước đó, Marcus Rashford từng bị loại khỏi đội hình xuất phát ở trận gặp Getafe vì lỗi tương tự, khiến truyền thông Tây Ban Nha dấy lên nghi vấn về “tiêu chuẩn kép” trong cách xử lý kỷ luật của CLB.

Trước những cáo buộc này, HLV Hansi Flick nổi giận và phản bác thẳng thừng: “Tôi muốn biết ai tung ra tin đó. Toàn là chuyện nhảm nhí. Không có chuyện tôi bị ép buộc gì cả. Ở đây, tôi có mối quan hệ chuyên nghiệp với Deco và các cộng sự. Họ tin tưởng tôi, và tôi tin vào công việc của mình”.

Căng thẳng nội bộ xuất hiện đúng thời điểm Barca sa sút với hai thất bại liên tiếp: thua PSG 1-2 tại Champions League và thảm bại 1-4 trước Sevilla ở La Liga. Dù vậy, đội bóng xứ Catalonia vẫn đang đứng thứ hai, kém Real Madrid của Xabi Alonso hai điểm.

Lamine Yamal, á quân Quả bóng vàng 2025, chỉ mới ra sân 5 trận mùa này do chấn thương háng nhưng đã ghi 2 bàn và 4 kiến tạo. Trong khi đó, Rashford - người gia nhập Barca theo dạng cho mượn từ Man United - đang thể hiện phong độ ổn định với 3 bàn và 5 kiến tạo sau 10 trận.

Giám đốc thể thao Deco khẳng định không có mâu thuẫn nào giữa hai ngôi sao: “Chúng tôi rất hài lòng với Rashford. Cậu ấy đến theo dạng cho mượn đơn giản, không có điều khoản phạt, và Barca có quyền mua đứt nếu muốn. Còn Yamal, cậu ấy là tương lai của CLB, nhưng mọi cầu thủ đều phải tuân thủ kỷ luật như nhau”.

Rashford chuyển đến Camp Nou sau khi Barca thất bại trong thương vụ Luis Diaz, người gia nhập Bayern Munich với giá 65 triệu bảng. Để hoàn tất “giấc mơ Barca”, tiền đạo người Anh chấp nhận giảm 15% mức lương 315.000 bảng/tuần, kèm điều khoản mua đứt trị giá khoảng 27 triệu bảng.

Câu chuyện “tiêu chuẩn kép” có thể chỉ là tin đồn, nhưng nó phản ánh rõ áp lực mà Flick đang phải gánh vác - giữa việc duy trì kỷ luật phòng thay đồ và bảo vệ quyền uy của mình trong một Barcelona đang khát ổn định.