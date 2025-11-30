Dấu chấm hết cho Arne Slot?

Liverpool liên tục sa sút, mở ra khả năng HLV Arne Slot sớm mất ghế chỉ sau nửa mùa giải 2025/26.

Sau chức vô địch Premier League là vực thẳm dành cho HLV Slot.

Ngay mùa đầu tiên dẫn dắt "The Kop", HLV Slot giành chức vô địch Premier League. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi chóng mặt. Sau 12 trận mở màn mùa giải 2025/26, Liverpool thua tới 6 trận và chìm sâu vào khủng hoảng.

Gần nhất, Liverpool thua liên tiếp 0-3 trước Nottingham Forest ở Premier League, 1-4 trước PSV ở Champions League tại sân nhà Anfield. Trong 12 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Liverpool thua tới 9, khiến áp lực dành cho Slot ngày càng tăng.

Trận gặp West Ham vào tối 30/11 được xem là cơ hội để Slot cứu vãn mùa giải. Dù vậy, đối thủ đang hồi sinh với hai chiến thắng và một trận hòa ở 3 vòng gần nhất, hứa hẹn là thử thách không nhỏ. Nếu Liverpool tiếp tục thất bại, làn sóng kêu gọi sa thải Slot sẽ càng dữ dội.

Cựu tiền vệ Dietmar Hamann, người từng vô địch Champions League với Liverpool năm 2005, nhận định trên Sky Sports: "Ngày kết thúc của Slot đã đến. Tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ đi tới mức này sau mùa giải tuyệt vời, nhưng giờ thì niềm tin cạn kiệt. Liverpool mất kiểm soát, rối tung, mọi người làm theo ý mình. Những vấn đề này không thể giải quyết nhanh hay dễ dàng".

Truyền thông Anh bắt đầu đồn đoán về những ứng viên thay Slot, trong đó có Xabi Alonso của Real Madrid, Julian Nagelsmann của tuyển Đức, thậm chí nhiều fan vẫn mong Jurgen Klopp trở lại Anfield.

Cựu trung vệ Jamie Carragher cũng cảnh báo Slot chỉ có một tuần để cứu ghế, 3 trận tiếp theo gặp West Ham, Sunderland và Leeds là cơ hội cuối cùng, và bất cứ kết quả nào thấp hơn 7 điểm sẽ khiến tình hình trở nên không thể cứu vãn.

Hiện tại, Liverpool khủng hoảng toàn diện, và tương lai của Slot trở nên mịt mù hơn bao giờ hết.