Liverpool dậy sóng

Theo Daily Mail, phòng thay đồ Liverpool không còn yên ả sau khi đội bóng thua 9 trong 12 trận gần nhất, khiến áp lực đè nặng lên HLV Arne Slot.

Liverpool thua liên tiếp dù đầu tư gần 450 triệu bảng trong hè 2025.

Tuần trước, Liverpool thua trắng 0-3 trước Nottingham Forest tại Premier League, trước khi chịu thất bại 1-4 trước PSV ngay trên sân Anfield tại Champions League. Thất bại liên tiếp khiến Liverpool rơi xuống vị trí thứ 12, kém đội dẫn đầu Arsenal 11 điểm. Điều này càng làm gia tăng sức ép lên Slot trong mùa thứ hai dẫn dắt đội bóng.

Nguồn tin khẳng định một số cầu thủ bày tỏ sự bất mãn và bức xúc trong phòng thay đồ. Hầu hết đều cảm thấy thất vọng trước cách vận hành của đội. Theo Goal, động thái này có thể đẩy "The Kop" chìm sâu vào khủng hoảng nếu tình hình không được cải thiện.

Tuy nhiên, đội trưởng Virgil van Dijk vẫn lên tiếng trấn an người hâm mộ. Trên Instagram, anh khẳng định: "Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc. Đây là một trong những giai đoạn khó khăn nhất, nhưng chúng tôi sẽ vượt qua. Mỗi thử thách là cơ hội để chúng tôi trưởng thành và hỗ trợ nhau".

Trận làm khách trên sân West Ham ở Premier League vào tối 30/11 sẽ là phép thử quan trọng cho Slot và Liverpool. Một thất bại nữa sẽ khiến chiếc ghế của nhà cầm quân người Hà Lan lung lay dữ dội.

Có thông tin cho rằng Liverpool sẽ cố thuyết phục HLV Jurgen Klopp trở lại nắm quyền tạm thời trong trường hợp quyết định sa thải Slot.

