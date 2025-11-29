Liverpool dậy sóng

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Theo Daily Mail, phòng thay đồ Liverpool không còn yên ả sau khi đội bóng thua 9 trong 12 trận gần nhất, khiến áp lực đè nặng lên HLV Arne Slot.

Liverpool thua liên tiếp dù đầu tư gần 450 triệu bảng trong hè 2025.

Tuần trước, Liverpool thua trắng 0-3 trước Nottingham Forest tại Premier League, trước khi chịu thất bại 1-4 trước PSV ngay trên sân Anfield tại Champions League. Thất bại liên tiếp khiến Liverpool rơi xuống vị trí thứ 12, kém đội dẫn đầu Arsenal 11 điểm. Điều này càng làm gia tăng sức ép lên Slot trong mùa thứ hai dẫn dắt đội bóng.

Nguồn tin khẳng định một số cầu thủ bày tỏ sự bất mãn và bức xúc trong phòng thay đồ. Hầu hết đều cảm thấy thất vọng trước cách vận hành của đội. Theo Goal, động thái này có thể đẩy "The Kop" chìm sâu vào khủng hoảng nếu tình hình không được cải thiện.

Tuy nhiên, đội trưởng Virgil van Dijk vẫn lên tiếng trấn an người hâm mộ. Trên Instagram, anh khẳng định: "Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc. Đây là một trong những giai đoạn khó khăn nhất, nhưng chúng tôi sẽ vượt qua. Mỗi thử thách là cơ hội để chúng tôi trưởng thành và hỗ trợ nhau".

Trận làm khách trên sân West Ham ở Premier League vào tối 30/11 sẽ là phép thử quan trọng cho Slot và Liverpool. Một thất bại nữa sẽ khiến chiếc ghế của nhà cầm quân người Hà Lan lung lay dữ dội.

Có thông tin cho rằng Liverpool sẽ cố thuyết phục HLV Jurgen Klopp trở lại nắm quyền tạm thời trong trường hợp quyết định sa thải Slot.

Cánh phải Liverpool sụp đổ

Liverpool từng sở hữu cánh phải mang dấu ấn riêng. Nhưng mùa này, khu vực từng là vũ khí ấy lại biến thành điểm yếu dễ bị khai thác nhất của họ.

8 giờ trước

Liverpool muốn chiêu mộ HLV Enrique

Trong bối cảnh HLV Arne Slot đang đối mặt với áp lực lớn, ban lãnh đạo "The Kop" xác định Luis Enrique làm mục tiêu hàng đầu cho dự án dài hạn.

13 giờ trước

Vì sao Liverpool lao dốc?

Liverpool đang chìm trong cuộc khủng hoảng tệ nhất 72 năm, nhưng Arne Slot không phải người duy nhất phải trả lời.

14 giờ trước

    An Do kiem bon tien nho Messi hinh anh

    Ấn Độ kiếm bộn tiền nhờ Messi

    1 giờ trước 18:50 29/11/2025

    0

    Lionel Messi có thể giúp ngành kinh tế Ấn Độ thu về từ 80-100 triệu USD trong tour du đấu và quảng bá vào tháng 12.

    Cu hich cho MU hinh anh

    Cú hích cho MU

    2 giờ trước 18:35 29/11/2025

    0

    MU nhận tin vui khi trung vệ Lisandro Martinez đủ thể lực để thi đấu, chấm dứt 10 tháng vắng mặt vì chấn thương dây chằng chéo trước (ACL).

    Su co lam rung dong bong da chau Phi hinh anh

    Sự cố làm rúng động bóng đá châu Phi

    2 giờ trước 18:33 29/11/2025

    0

    Sáng 29/11, vật thể lạ sắc nhọn xuất hiện trong trận đấu giữa AS FAR Rabat và Al Ahly ở cúp các CLB châu Phi khiến cả làng bóng đá khu vực phải giật mình.

