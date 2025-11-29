Cánh phải Liverpool sụp đổ

Liverpool từng sở hữu cánh phải mang dấu ấn riêng. Nhưng mùa này, khu vực từng là vũ khí ấy lại biến thành điểm yếu dễ bị khai thác nhất của họ.

Salah mất đối tác, khiến cánh phải của Liverpool suy yếu.

Cánh phải Liverpool từng là một biểu tượng. Ở đó, Mohamed Salah lùi xuống rồi tăng tốc, Trent Alexander-Arnold nhìn lên rồi tung cú vẩy má ngoài đầy cảm giác. Ở đó, Liverpool triển khai bóng nhanh, sắc, và mang tính nhận diện.

Khi Liverpool không còn Trent Alexander-Arnold

Mọi HLV trong Premier League đều biết điều đó, nhưng họ không thể ngăn cản nó. Giờ đây, hình ảnh ấy như bị xóa sạch. Không còn nhịp điệu, không còn tính kết nối, không còn độ nguy hiểm. Thậm chí, khu vực này trở thành rủi ro lớn nhất của đội.

Sự sụp đổ ấy bắt đầu từ một ngày hè. Alexander-Arnold rời Anfield để sang Madrid. Một quyết định gây tranh cãi và đến nay vẫn tạo ra hệ lụy.

Salah chịu tác động đầu tiên. Anh mất đi người hiểu mình nhất trên sân. Suốt tám mùa, bộ đôi ấy cùng nhau ra sân hơn 300 trận. Gần 1/3 số bàn thắng của Salah đến từ những tình huống Alexander-Arnold tham gia vào pha bóng. Việc mất đi cầu nối quen thuộc khiến Salah hụt nhịp, dù anh vẫn giữ số lần chạm bóng tương đương mùa trước.

Vấn đề lớn hơn nằm ở phía sau lưng Salah. Arne Slot dùng sáu cái tên khác nhau cho vị trí hậu vệ phải. Không ai đủ ổn định. Conor Bradley chấn thương. Frimpong không đá nổi 90 phút. Dominik Szoboszlai chỉ là giải pháp chắp vá. Curtis Jones là lựa chọn bất đắc dĩ trong trận thua PSV. Wataru Endo và Joe Gomez chỉ trám vào vài phút khi trận đấu mất kiểm soát. Một vị trí quan trọng bị thay đổi liên tục tạo ra khoảng trống trong cả hệ thống.

Alexander-Arnold rời Liverpool để sang Real Madrid.

Khi hậu phương không chắc chắn, tiền đạo biên luôn bị ảnh hưởng. Salah giảm 1/3 số lần chạm bóng trong vòng cấm so với mùa trước. Anh rê bóng ít hơn. Anh dứt điểm ít hơn. Anh ghi bàn và kiến tạo ít hơn. Không có gì ngạc nhiên khi đối thủ bắt đầu coi cánh phải là điểm yếu của Liverpool.

Chelsea từng tập trung khoét mạnh vào đó trong trận thắng nghẹt thở ở Stamford Bridge. PSV ghi bàn quan trọng sau khi Salah để Mauro Junior vượt qua quá dễ. Nottingham Forest cũng khai thác vị trí này trong bàn thắng thứ hai.

Dữ liệu hỗ trợ điều mắt thường đã thấy. 47,2% các pha tấn công của đối thủ đến từ cánh phải của Liverpool. Con số này gần như gấp rưỡi mùa trước. Trong khi đó, chỉ còn 31,5% các pha triển khai bóng của Liverpool diễn ra tại cánh này. Đội bóng bị động trong phòng ngự nhưng lại mất luôn nhịp tấn công quen thuộc. Một sự rơi tự do về tính tổ chức.

Slot có lý do để lo ngại. Salah luôn là nguồn sống của Liverpool. Khi anh không ghi bàn hoặc tạo cơ hội, Liverpool mất đi sự cân bằng.

Song, thuyền trưởng người Hà Lan cố bảo vệ học trò. Ông nói rằng thứ Salah tạo ra khi có bóng quan trọng hơn việc anh pressing hay hỗ trợ phòng ngự. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: Salah có bóng ở đâu? Con số giảm mạnh cho thấy anh không xuất hiện ở khu vực nguy hiểm nữa.

Liverpool gãy cánh

Có một chi tiết nhiều người bỏ qua. Salah bật khóc sau trận thắng Bournemouth đầu mùa, khi cái chết của Diogo Jota bao trùm sân Anfield. Nỗi đau này ảnh hưởng đến anh. Nhưng trong khi Salah cố trở lại, hệ thống lại không hỗ trợ anh như trước.

Mohamed Salah chỉ còn là cái bóng của chính mình.

Liverpool dưới thời Klopp từng bị tấn công vào cánh phải. Nhưng họ luôn có sự bọc lót. Jordan Henderson dạt sang. Fabinho lùi xuống. Virgil van Dijk chỉ huy mọi thứ. Họ đá cao nhưng không hở. Giờ đây, mọi lớp bảo vệ đều yếu đi. Konate sa sút. Kerkez ở cánh trái cũng chưa hòa nhập. Khu vực trung lộ thiếu người hỗ trợ. Cả hệ thống trượt khỏi quỹ đạo cũ.

Slot giờ ở giữa hai lựa chọn. Một là chờ đợi Salah tự lấy lại phong độ, như anh từng làm nhiều lần. Hai là thay đổi cách vận hành, trao vai trò nặng hơn cho cánh trái hoặc trung lộ, giảm phụ thuộc vào khu vực từng là nguồn sống. Cả hai đều không dễ. Salah sắp rời đội để dự CAN cùng Ai Cập, và Liverpool đang mất điểm liên tục.

Cánh phải từng là nơi Liverpool tạo ra sức mạnh lớn nhất. Giờ trở thành nơi họ đánh mất chính mình. Sự chuyển dịch này không chỉ là chiến thuật. Nó phản ánh một sự đứt gãy của cả tập thể. Một đội bóng mất nhịp, mất cấu trúc, và mất luôn phiên bản tốt nhất của Salah.

Nếu Slot không tìm ra lối thoát, mùa giải này sẽ không chỉ là một cú vấp. Nó sẽ là lời cảnh báo rằng Liverpool đã đánh mất cơ chế vận hành từng đưa họ lên đỉnh.

Và tất cả bắt đầu từ một khoảng trống bên phải.