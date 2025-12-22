Dani Alves vừa đá bóng, vừa làm chủ CLB

Dani Alves chuẩn bị mở ra một chương mới bất ngờ trong sự nghiệp khi tiến gần tới việc mua lại CLB hạng 3 Bồ Đào Nha Sao Joao de Ver.

Dani Alves có thể tái xuất sân cỏ ở tuổi 42.

Theo ESPN, Dani Alves cùng một nhóm nhà đầu tư sắp hoàn tất các thủ tục để sở hữu đội bóng hiện đứng thứ 10 tại Liga 3 Bồ Đào Nha. Nếu thương vụ thành công, Alves sẽ làm ông chủ, đồng thời trở lại thi đấu trong vòng 6 tháng tới.

Đây là bước ngoặt lớn trong cuộc đời Alves. Anh là một trong những hậu vệ phải hay nhất lịch sử với bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ cùng Barcelona, PSG và tuyển Brazil. Alves rời bóng đá đỉnh cao từ tháng 1/2023 sau những rắc rối pháp lý tại Tây Ban Nha, dẫn tới thời gian ngắn phải ngồi tù.

Sau khi được tuyên trắng án vào tháng 3, Alves xuất hiện trở lại trước công chúng với hình ảnh tích cực. Alves thường xuyên chia sẻ về đời sống mới, đức tin tôn giáo và tự nhận mình là "minh chứng cho sức mạnh của niềm tin".

Ở tuổi 42, quyết định trở lại sân cỏ của Alves mang ý nghĩa biểu tượng hơn là chuyên môn, nhưng với một đội bóng hạng 3 như Sao Joao de Ver, khả năng anh ra sân hoàn toàn khả thi. Mục tiêu của Alves là tìm lại cảm giác bóng, truyền kinh nghiệm cho cầu thủ trẻ và kết thúc sự nghiệp theo cách chủ động.

Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, Alves sẽ gia nhập nhóm cực kỳ hiếm những cầu thủ vừa là chủ tịch, vừa thi đấu cho chính CLB của mình. Đó là một chương kết sự nghiệp đầy cá tính, đúng với con người Alves.