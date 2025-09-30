Danh tính chủ đầu tư làm khu nhà xã hội hơn 9.300 tỷ ở Hà Nội

Hà Nội vừa duyệt liên danh do Viglacera dẫn đầu làm dự án nhà ở xã hội Tiên Dương 1, tại xã Phúc Thịnh với tổng vốn hơn 9.300 tỷ đồng.

Dự án nhà ở xã hội Tiên Dương 1 tại xã Phúc Thịnh có tổng vốn đầu tư hơn 9.300 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Duy Hiệu.

UBND TP Hà Nội mới đây đã chấp thuận cho liên danh Viglacera, CTCP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Hoàng Thành và CTCP Xây dựng Central thực hiện dự án xây dựng khu nhà ở xã hội Tiên Dương 1, tại xã Phúc Thịnh.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án khoảng 8.690 tỷ đồng , chưa bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Dự kiến, chi phí bồi thường khoảng 617 tỷ đồng .

Theo cơ cấu vốn góp, Viglacera giữ vai trò chủ lực với 825 tỷ đồng (55%), Hoàng Thành góp 450 tỷ (30%) và Central 225 tỷ (15%). Tổng cộng, 3 doanh nghiệp sẽ góp 1.500 tỷ đồng và huy động thêm khoảng 7.800 tỷ đồng để triển khai dự án.

Dự án nhà ở xã hội Tiên Dương 1 được xây dựng trên khu đất rộng gần 45 ha, quy mô dân số là khoảng 12.465 người. Dự án sẽ cung cấp khoảng 3.530 căn hộ, trong đó có 3.103 căn nhà ở xã hội, 427 căn chung cư thương mại, và 99 căn nhà thấp tầng liền kề.

Hồi tháng 3, Viglacera cùng Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) cũng đã khởi công xây dựng 1.104 căn hộ nhà ở xã hội CT3 - thuộc dự án nhà ở xã hội Thăng Long Green City tại ô đất CT3, khu đô thị Kim Chung.

Phát triển nhà ở xã hội là một trong các định hướng quan trọng của Viglacera trong năm 2025. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, HĐQT công ty cho biết sẽ tiếp tục phát triển các khu nhà ở xã hội/nhà ở công nhân đồng bộ với phát triển KCN hiện có tại các KCN Đồng Văn IV, Phú Hà, Đông Mai, Yên Phong. Ngoài ra, công ty sẽ triển khai dự án Nhà ở xã hội tại Kim Chung (CT3, CT5), đồng thời tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án nhà ở xã hội/nhà ở công nhân tại KCN Tiền Hải-Thái Bình (5 ha), KCN Phú Hà-Phú Thọ (8 ha).

Theo đề án phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội tới 2030, Thủ đô có mục tiêu phát triển nhà xã hội cao hàng đầu cả nước với 56.200 căn. Tuy nhiên, 4 năm qua, thành phố hoàn thành chưa đến 21% chỉ tiêu đề ra.

Từ đầu năm đến nay, việc phát triển loại nhà ở này của Thủ đô chuyển biến tích cực khi nhiều dự án được triển khai và mở bán. Nguồn cung nhà xã hội phục hồi nhưng giá sản phẩm lại có xu hướng tăng, với hầu hết dự án mới đều có giá trên 20 triệu đồng một m2.