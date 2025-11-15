Dành 95.000 tỷ đồng phát triển khoa học công nghệ năm tới

Thủ tướng cho biết Chính phủ dự kiến dành khoảng 95.000 tỷ đồng ngân sách Nhà nước cho việc phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số vào năm 2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận phiên họp thứ 5 Ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06. Ảnh: VGP.

Sáng 15/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, đã chủ trì phiên họp lần thứ 5 của Ban Chỉ đạo.

Dành 95.000 tỷ đồng cho phát triển KHCN năm 2026

Trong năm 2025, các cơ quan đã dành khoảng 25.000 tỷ đồng để bổ sung ngân sách cho phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đồng thời trình Quốc hội thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2026, trong đó có lĩnh vực KHCN.

Sang năm 2026, Thủ tướng cho biết dự kiến dành khoảng 95.000 tỷ đồng từ ngân sách cho lĩnh vực này.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng chỉ ra nhiều nhiệm vụ cần phải làm, trong đó các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục hành động với tinh thần "nói thật, làm thật, hiệu quả thật" trong tổ chức thực hiện. Tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngay trong năm 2025, với tinh thần: "Đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung".

Các đơn vị cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số thông suốt, hiện đại, dùng chung, đặc biệt là tại cơ sở, trong đó có hạ tầng điện và hạ tầng viễn thông (sóng). Hạ tầng đã đầu tư không sử dụng chung được, phải nghiên cứu có phương án xử lý phù hợp; đồng thời, vận dụng sáng tạo quy định pháp luật, đầu tư ngay hạ tầng số mới, kịp thời, hiệu quả, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Bố trí đủ nhân lực cho chuyển đổi số, nhất là tại cơ sở.

Thủ tướng chỉ đạo cần bảo đảm về an ninh, an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu, nhất là dữ liệu cá nhân mọi lúc, mọi nơi, vì mọi người. Triển khai công cụ đo lường, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương theo thời gian thực.

Toàn cảnh phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06. Ảnh: VGP.

Tháo gỡ khó khăn cho dự án Starlink để triển khai trong năm 2026

Thủ tướng cũng chỉ đạo các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể cho thời gian tới. Trong đó đáng chú ý là yêu cầu khẩn trương xây dựng và ban hành chiến lược chuyển đổi số và chiến lược dữ liệu. Thí điểm đánh giá, xếp hạng chất lượng cơ sở dữ liệu trong năm 2025 và triển khai chính thức từ 2026.

Tổ chức tổng rà soát hiện trạng cung cấp dịch vụ công trực tuyến và hiện trạng xây dựng, quản trị cơ sở dữ liệu theo hướng dẫn của Bộ Công an (Trung tâm Dữ liệu quốc gia); rà soát mức độ tuân thủ pháp luật về dữ liệu, quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc trong hệ thống chính trị, Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị - quản lý dữ liệu và Từ điển dữ liệu dùng chung, hoàn thành vào tháng 12/2025.

Các bộ, ngành, địa phương tập trung sửa đổi, bổ sung 322 văn bản quy phạm pháp luật theo phương án đã được Thủ tướng phê duyệt; hoàn thành mục tiêu 100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến và 100% thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính phạm vi cấp tỉnh.

Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ trình Thủ tướng Chương trình quốc gia phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai ngay trong năm 2025; khẩn trương trình cấp có thẩm quyền ban hành Đề án hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp công nghệ số vươn ra toàn cầu, Đề án Đầu tư năng lực cho các tổ chức nghiên cứu phát triển công lập. Bộ này cũng phải đôn đốc các nhà mạng phủ sóng 5G trên phạm vi toàn quốc; phối hợp với các bộ, ngành tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án Starlink để có thể triển khai trong năm 2026 (phấn đấu đạt 500.000 thuê bao).

Bộ Xây dựng được yêu cầu thành lập đoàn công tác hỗ trợ 6 thành phố trực thuộc Trung ương trong triển khai xây dựng Đề án Đô thị thông minh, hoàn thành trong tháng 12/2025, triển khai thực hiện trong năm 2026; phối hợp với một số địa phương xây dựng và triển khai mô hình "Cửa khẩu thông minh", bảo đảm liên thông, chia sẻ dữ liệu, quản lý tập trung, xử lý nhanh, minh bạch, an toàn và thuận lợi cho người, phương tiện, hàng hóa qua lại biên giới, nhằm phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại được yêu cầu quyết liệt triển khai hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm Chương trình tín dụng 500.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ, thúc đẩy phát triển hạ tầng chiến lược và công nghệ số; rà soát lại các điều kiện, tiêu chí và kiểm soát dòng tiền đi đúng mục tiêu.