Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an xử lý ngay hành vi trục lợi nhà ở xã hội

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Công an phải chỉ đạo các lực lượng nắm thêm tình hình, vào cuộc xử lý ngay các đối tượng vi phạm pháp luật, không để méo mó chính sách.

Thủ tướng yêu cầu xử lý ngay các hành vi tiêu cực, trục lợi trong lĩnh vực nhà ở xã hội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Sáng 11/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo. Đây là phiên họp thứ 2 liên tiếp tập trung thảo luận về phát triển đột phá nhà ở xã hội.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng nhấn mạnh phát triển nhà ở là một trụ cột quan trọng của chính sách an sinh và động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đầu tư cho nhà ở xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2025-2030, là đòn bẩy kép vừa bảo đảm an sinh, vừa thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm.

Thực hiện Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, lũy kế đến nay, cả nước có 696 dự án đang triển khai với quy mô hơn 637.000 căn, trong đó hơn 128.600 căn đã hoàn thành. Riêng từ đầu năm đến nay, đang xây dựng hơn 123.000 căn và đã hoàn thành gần 62.000 căn.

Tuy nhiên, Thủ tướng chỉ rõ thị trường bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn. Giá nhà, đặc biệt tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng... vẫn quá cao so với thu nhập người dân, tiến độ nhiều dự án nhà ở xã hội còn chậm dù Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 201 và Chính phủ đã có Nghị định 192. Việc bố trí quỹ đất 20% cho nhà ở xã hội trong các dự án thương mại chưa được thực hiện nghiêm túc.

Một số địa phương còn chưa thực sự quan tâm đến việc xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, còn xảy ra tiêu cực, gây bức xúc dư luận.

Nhấn mạnh yêu cầu tất cả phải công khai, minh bạch, Thủ tướng yêu cầu các bộ, các ngành có liên quan và các địa phương phải kiểm soát chặt chẽ vấn đề này, đặc biệt là Bộ Công an phải chỉ đạo các lực lượng nắm thêm tình hình, vào cuộc xử lý ngay các đối tượng vi phạm pháp luật, phòng chống tiêu cực, không để méo mó chính sách.

Đồng thời, đề nghị Bộ Xây dựng và các địa phương rà soát, kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ đã giao, làm rõ kết quả, nguyên nhân chậm trễ, trách nhiệm người đứng đầu và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Về tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội, Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo rõ về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội hiện còn chậm, làm rõ nguyên nhân, vướng mắc do đâu.

"Có xây dựng được một quy trình, trình tự thủ tục đầu tư xây dựng chung thống nhất trên cả nước, từ quy hoạch, giải phóng mặt bằng, trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng để rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư xây dựng nhà ở xã hội 3-6 tháng được không", Thủ tướng đặt câu hỏi.

Người đứng đầu Chính phủ cũng lưu ý các địa phương dù đã chủ động bố trí quỹ đất sạch, nhưng chưa có nhiều doanh nghiệp lớn chủ động đề xuất sử dụng quỹ đất sạch của mình để đầu tư các dự án nhà ở xã hội, do đó, cần nghiên cứu cơ chế, chính sách đủ mạnh để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư.

Liên quan đến việc phòng ngừa tiêu cực, đầu cơ, "găm hàng", thổi giá, trục lợi trong việc xét duyệt, mua bán, cho thuê nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng đã dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng về vấn đề này. Thủ tướng đề nghị các đại biểu góp ý cụ thể để hoàn thiện.

Về tín dụng, Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước báo cáo kết quả giải ngân gói tín dụng 145.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội, đánh giá những mặt được, chưa được, nguyên nhân và giải pháp trong thời gian tới.