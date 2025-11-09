Tin vui với người mua nhà tại 4 dự án nhà ở TP.HCM

TP.HCM vừa gỡ vướng cấp sổ hồng cho người mua tại 4 dự án, đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư rà soát nghĩa vụ tài chính và quỹ đất nhà ở xã hội.

Palm Heights là 1 trong 4 dự án vừa được Tổ Công tác 1645 làm việc để gỡ vướng và cấp sổ hồng cho người mua nhà. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trong buổi làm việc mới đây, ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, đồng thời là Tổ trưởng Tổ Công tác 1645 - đã làm việc với 4 chủ đầu tư để gỡ vướng và cấp sổ hồng cho người mua nhà.

Cụ thể, đối với Khu nhà ở Khởi Thành (tên thương mại Khu nhà ở Khởi Thành), phường An Khánh, do Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh nhà Khởi Thành làm chủ đầu tư, gồm hai khối chung cư cao 26 tầng với 412 căn hộ và khối C gồm 5 nhà liên kế cao 5 tầng, dự án đã đưa vào sử dụng từ lâu nhưng chưa được cấp sổ hồng do vướng nghĩa vụ tài chính.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan dự họp, ông Thắng thống nhất cấp sổ hồng cho người mua, đồng thời yêu cầu xem xét đầy đủ nghĩa vụ tài chính và các nội dung liên quan đến nhà ở xã hội theo kết luận của Thanh tra TP.HCM.

Riêng dự án Chung cư CC2 (Palm Heights), phường Bình Trưng, do Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc làm chủ đầu tư, có 35 tầng, một hầm, 816 căn hộ, nhà sinh hoạt cộng đồng và nhà trẻ, đã nghiệm thu và đi vào sử dụng từ năm 2019. Nhà sinh hoạt cộng đồng đã hoàn thiện, nhà trẻ vẫn chưa xây. Ông Thắng đồng ý cấp sổ hồng trước cho người mua, phần sở hữu của chủ đầu tư sẽ được xử lý sau theo kết luận Thanh tra Chính phủ.

Riêng dự án Chung cư CC2 (Palm Heights), phường Bình Trưng do Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc làm chủ đầu tư, dự án này có quy mô 35 tầng và 1 hầm với 816 căn hộ. Ngoài ra, chung cư có nhà sinh hoạt cộng đồng và nhà giữ trẻ được bố trí bên ngoài chung cư.

Hiện tại, nhà sinh hoạt cộng đồng đã được xây dựng, còn nhà trẻ vẫn chưa được xây dựng trong khi dự án Chung cư CC2 đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng từ năm 2019.

Kết luận đối với dự án này, ông Thắng thống nhất việc cấp sổ hồng cho người mua nhà. Riêng đối với phần thuộc sở hữu của chủ đầu tư, sẽ tiếp tục xử lý theo những nội dung của kết luận Thanh tra Chính phủ và sẽ giải quyết cấp sổ hồng sau.

Tại Khu nhà ở thấp tầng phường Long Phước, do CTCP Nhà Việt Nam làm chủ đầu tư, gồm 217 nền, ông Thắng đồng ý cấp sổ hồng cho 3 căn đã xây xong. Đồng thời, yêu cầu Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố làm rõ việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư để có cơ sở cấp sổ hồng cho các trường hợp còn lại tại dự án.

Đối với Khu nhà ở thấp tầng phường Tân Mỹ của CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt, tổng 78 nền, trong đó 41 nền đã được cấp sổ hồng, 37 nền còn lại chưa được cấp. Ông Thắng đồng ý cấp sổ hồng cho 39 căn đã xây xong, nhưng chủ đầu tư phải phối hợp các cơ quan liên quan xác định nghĩa vụ nhà ở xã hội và cam kết giao thêm hơn 2.100 m2 đất theo kết luận từ UBND TP.HCM.

Tính đến tháng 8, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết TP đã rà soát 108.170 căn hộ, nhà ở thuộc 176 dự án, trong đó cơ quan chức năng đã gỡ vướng và cấp sổ cho hơn 87.500 căn. Hiện, TP.HCM còn khoảng 12% căn hộ chưa được xử lý, chủ yếu nằm ở các dự án có pháp lý phức tạp, vướng tài chính hoặc đang trong quá trình thanh tra.