Hàng loạt chung cư TP.HCM sắp được cấp sổ hồng

Nhiều dự án đã được Tổ Công tác 1645 tháo gỡ vướng mắc, cư dân sắp được nhận sổ hồng.

Tổ Công tác 1645 do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng làm Tổ trưởng vừa có buổi làm việc với các chủ đầu tư các dự án nhà ở nhằm tháo gỡ vướng mắc để cấp sổ hồng.

Chủ đầu tư phải làm đúng

Cụ thể, dự án Khu thương mại dịch vụ căn hộ cao tầng tại số 58B Nguyễn Thị Thập, phường Tân Thuận do Công ty CP Đầu tư Địa ốc Phú Gia An làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 476 căn căn hộ và 6 căn nhà liên kế, đã hoàn thành từ năm 2018 đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

Dự án Khu thương mại dịch vụ căn hộ cao tầng tại số 58B Nguyễn Thị Thập được gỡ vướng.

Về nghĩa vụ tài chính của dự án, tại quyết định 1993 của UBND TP.HCM thể hiện giá trị tiền sử dụng đất cho toàn bộ diện tích đất của dự án 9.229 m2 là hơn 137 tỷ đồng , trong đó khu đất xây dựng chung cư là 93 tỷ đồng .

Ngày 9/2/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cấp giấy chứng nhận số CT70475 xác định diện tích đất chung cư là 4.462m2 và có ghi chú: “Công ty Phú Gia An mới tạm nộp tiền sử dụng đất cho 2.286 m2 và nộp giá trị quyền sử dụng đất cho toàn bộ diện tích 4.462m2 đất ở của dự án”.

Tuy nhiên đến ngày ngày 11/12/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM có công văn số 13262 báo cáo UBND TP.HCM với nội dung: “Kết quả giá đất được tính trên toàn bộ diện tích đất nhóm ở là 5.804 m2, gồm đất chung cư 4.573 m2 và nhà ở riêng lẻ 1.230 m2. Do lỗi kỹ thuật trong quá trình tổng hợp, tham mưu trình UBND TP.HCM nên giá đất khu chung cư tại quyết định số 1993 được tính theo diện tích lõi chung cư 2.286 m2 thay vì là 4.573 m2. Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất UBND TP.HCM thuận ký quyết định điều chỉnh Quyết định phê duyệt giá trị quyền sử dụng đất số 1993”.

Tại buổi làm việc, đại diện Phòng Kinh đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho rằng tiền sử dụng đất được tính cho toàn bộ khuôn viên. Việc ghi chú trong giấy chứng nhận là do lỗi kỹ thuật. Vấn đề này Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã có văn bản báo cáo UBND TP.HCM.

Chủ đầu tư dự án Khu thương mại dịch vụ căn hộ cao tầng tại số 58B Nguyễn Thị Thập cho biết, lộ giới Nguyễn Thị Thập đã thực hiện xong, ngoài ranh dự án doanh nghiệp có đăng ký mở rộng kết nối, đã bàn giao 2% quỹ bảo trì chung cư cho Ban quản trị.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Toàn Thắng giao Phòng Kinh tế đất có văn bản gửi Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM khẳng định nghĩa vụ tài chính không thay đổi. Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện thủ tục để được giấy phép môi trường cũng như kết nối giao thông ngoài ranh. Trên cơ sở đó, yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM tiến hành cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Nộp thêm 25 tỷ đồng

Còn dự án chung cư Ngọc Đông Dương 119 Bình Long, phường Bình Trị Đông do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nhà Ngọc Đông Dương làm chủ đầu tư với diện tích 5.123 m2, quy mô 408 căn hộ.

Chủ đầu tư dự án chung cư Ngọc Đông Dương phải 25 tỷ đồng để thực hiện việc cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Về nghĩa vụ tài chính, ngày 30/12/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM có tờ trình số 14117 gửi Hội đồng Thẩm định giá đất TP.HCM báo cáo phương án giá đất đối với dự án. Theo đó, thời điểm xác định giá đất là tháng 8/2011, phù hợp với quyết định số 4101 của UBND TP.HCM và giá đất của khu đất tại thời điểm này tính trên phần diện tích đất xây dựng công trình 2.050 m2 là hơn 25 tỷ đồng .

Ngày 11/12/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM có công văn số 11625 về thông tin việc xác định nghĩa vụ tài chính đối với dự án chung cư Ngọc Đông Dương tại phường Bình Hưng Hòa A. Sau khi UBND TP.HCM ban hành quyết định điều chỉnh quyết định số 4101, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thực hiện việc xác định giá đất để Công ty Ngọc Đông Dương thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Nghe ý kiến các thành viên dự họp, ông Nguyễn Toàn Thắng kết luận, chủ đầu tư phải tiến hành thực hiện nghĩa vụ tài chính là tiền sử dụng đất ( 25 tỷ đồng ) để thực hiện việc cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Cuộc họp cũng tháo gỡ cho dự án chung cư cao tầng kết hợp trung tâm thương mại văn phòng, tại số 132 đường Bến Vân Đồn, phường Khánh Hội do Công ty Phú Mỹ Hưng làm chủ đầu tư với 653 căn hộ.

Liên quan đến dự án, ngày 11/7/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ công an có công văn số 1843 đề nghị thực hiện 2 nội dung, gồm tạm dừng giải quyết việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với khu đất diện tích 7.327 m2 và tạm dừng giải quyết việc đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty PMH.

Dự án chung cư cao tầng kết hợp trung tâm thương mại văn phòng, tại số 132 đường Bến Vân Đồn sẽ được cấp sổ hồng.

Ngày 13/5, Toà án Nhân dân TPHCM có bản án số 233. Theo đó, kiến nghị UBND TP.HCM hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn giao dịch chuyển nhượng tại khu đất số 132 Bến Vân Đồn đã áp dụng theo đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Ngày 23/9, Tòa án Nhân dân tối cao - Tòa phúc thẩm tại TP.HCM có giấy triệu tập đương sự số 2920 triệu tập Công ty PMH là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án Trương Thanh Phong và các bị cáo khác phạm tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” dự phiên tòa phúc thẩm.

Ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu xem lại nhu cầu 76 căn hộ tái định cư của quận 4 (cũ) có còn không? Vụ án đã được được ra xét xử và có bản án các nghĩa vụ dân sự đã rõ nên cần tiến hành cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.