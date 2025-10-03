2 triệu chủ đất, chủ nhà ở TP.HCM cần xác thực ngay thông tin

Công an TP.HCM đề nghị 2 triệu chủ sử dụng đất, nhà ở chưa tích hợp đầy đủ thông tin sớm mang sổ đỏ, sổ hồng và CCCD để đối chiếu, xác thực thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Hai triệu chủ sở hữu đất, nhà ở TP.HCM chưa xác thực thông tin đất đai. Ảnh: Quỳnh Danh.

TP.HCM đang khẩn trương triển khai chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch Cơ sở dữ liệu đất đai nhằm xây dựng hệ thống dữ liệu đất đai "đúng - đủ - sạch - sống", phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý Nhà nước, đồng thời cắt giảm thủ tục hành chính, giấy tờ công dân.

Công an TP.HCM cho biết sau một tháng triển khai, mặc dù đã đạt những kết quả tích cực trong việc hợp nhất cơ sở dữ liệu từ 3 địa phương trước sáp nhập (TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu) với gần 4,8 triệu thửa đất, chiến dịch vẫn đang gặp nhiều khó khăn, chủ yếu do thiếu sự đồng bộ, thống nhất về thông tin chủ sử dụng đất và giấy tờ.

Từ ngày 1/7/2024, VNeID là ứng dụng định danh điện tử duy nhất để công dân đăng nhập trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, tham gia thực hiện các thủ tục hành chính. Ngày 13/9, Thủ tướng cũng đã ban hành Chỉ thị số 24 về việc thúc đẩy triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp gắn với dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử.

Như vậy, từng bước các hoạt động phục vụ người dân và doanh nghiệp sẽ thực hiện trên môi trường điện tử, ứng dụng VNeID.

Do đó, Công an TP.HCM và Sở Nông nghiệp và Môi trường khuyến nghị người dân tích cực phối hợp, tham gia cung cấp và xác thực thông tin đất đai, nhà ở.

Cụ thể, người dân chủ động cung cấp, xác thực thông tin, phối hợp với công an cơ sở, cán bộ văn hóa - xã hội, tổ dân phố, khu phố để kê khai, bổ sung, chỉnh lý thông tin. Người dân đến các bàn hướng dẫn được bố trí tại trụ sở UBND và Trung tâm dịch vụ hành chính công để được hỗ trợ cung cấp, xác thực thông tin đất đai, đồng thời phối hợp chuẩn hóa dữ liệu nhân thân.

Đối với khoảng 2 triệu chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở chưa đầy đủ thông tin, Công an TP.HCM đề nghị người dân mang Giấy chứng nhận (sổ đỏ, sổ hồng) và CCCD để đối chiếu, xác thực thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

"Đây là yêu cầu cấp thiết, đặc biệt với các trường hợp thay đổi CMND, CCCD hoặc Giấy chứng nhận được cấp trên nhiều loại bản đồ khác nhau", Công an TP.HCM nhấn mạnh.

Theo Công an TP.HCM, khi người dân hoàn thiện Cơ sở dữ liệu đất đai sẽ góp phần cắt giảm thủ tục hành chính, thông tin được chuẩn hóa sẽ giúp giảm thiểu hồ sơ giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục liên quan đến cấp Giấy chứng nhận, đăng ký biến động đất đai.

Bên cạnh đó, thông tin đất đai, nhà ở của người dân sẽ được cập nhật chính xác, minh bạch, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và tài sản trên môi trường số.

Đồng thời, dữ liệu sau khi làm sạch sẽ được tích hợp vào các nền tảng công nghệ như VNeID và miniApp Thông tin đất đai, giúp người dân dễ dàng tra cứu, sử dụng.