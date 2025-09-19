Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hơn 200 cán bộ văn phòng đất đai TP.HCM xuống xã hỗ trợ thủ tục

  • Thứ sáu, 19/9/2025 17:36 (GMT+7)
  • 16 phút trước

206 viên chức thuộc Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM, tỉnh Bình Dương (cũ) và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) sẽ xuống hỗ trợ UBND 168 phường, xã, đặc khu thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực đăng ký đất đai khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ngày 19/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết, đã có quyết định số 1201 về việc cử viên chức thuộc hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM đến hỗ trợ UBND phường, xã, đặc khu thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực đăng ký đất đai.

Theo quyết định, 206 viên chức này thuộc Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương (cũ) và Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) xuống hỗ trợ UBND 168 phường, xã, đặc khu thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực đăng ký đất đai khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trách nhiệm của viên chức được cử đến các xã, phường, đặc khu là hỗ trợ cán bộ, công chức ở địa phương trong việc giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký đất đai thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực đăng ký đất đai.

dang ky dat dai anh 1

206 viên chức thuộc Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM sẽ xuống các xã, phường hỗ trợ thủ tục đất đai.

Cùng với đó, nắm bắt, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của các địa phương liên quan lĩnh vực đăng ký đất đai, báo cáo Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh để tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Giám đốc các Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh, giám đốc các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm tạo điều kiện và theo dõi tình hình, kết quả triển khai nhiệm vụ của viên chức thuộc đơn vị mình cử đi hỗ trợ để báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường kịp thời giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc của địa phương trong lĩnh vực đăng ký đất đai.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã cử gần 200 nhân sự xuống hỗ trợ tại Trung tâm hành chính công của 168 xã, phường, đặc khu để tập huấn nghiệp vụ về quy trình, trình tự, thành phần hồ sơ, thẩm quyền giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai cấp xã. Đồng thời, hướng dẫn sử dụng phần mềm chuyên ngành trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

