Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Bộ Xây dựng: Có hiện tượng đặt chỗ mua NOXH, bán suất 200-500 triệu

  • Thứ bảy, 8/11/2025 22:02 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh nêu hiện tượng người dân nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội, sau đó bán lại suất với giá 200-500 triệu đồng.

Báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 diễn ra sáng 8/11, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, các cơ quan báo chí phản ánh, tại các địa phương, đặc biệt là thành phố lớn xuất hiện tình trạng tiêu cực trong xét duyệt mua bán, cho thuê nhà ở xã hội.

suat mua noxh anh 1

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh. Ảnh: Nhật Bắc.

"Sau khi Thủ tướng chỉ đạo, 10h sáng qua (7/11), Bộ Xây dựng dự thảo xong chỉ thị của Thủ tướng để chấn chỉnh, tăng cường minh bạch, phòng ngừa tiêu cực trong xét duyệt mua bán, cho thuê nhà ở xã hội", ông Trần Hồng Minh nói, đề nghị các thành viên chính phủ sớm cho ý kiến về dự thảo chỉ thị để Thủ tướng ký ban hành.

"Tôi cũng cho anh em đi nắm bắt thị trường, Bộ Công an cũng đã nắm được rồi. Hiện nay có hiện tượng đặt vào để mua nhà ở xã hội, xong bán chỗ với giá dao động 200-500 triệu đồng", Bộ trưởng nêu thực trạng và đề nghị các địa phương lưu ý vấn đề này.

Theo tư lệnh ngành Xây dựng, nhiều địa phương làm tốt việc xây dựng nhà ở xã hội như Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Đà Nẵng, Bình Dương…, đến nay cả nước triển khai 648.000 căn, đã hoàn thành trên 127.000 căn.

"Cho đến chiều qua, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ký gần 30 dự án nhà ở xã hội với mỗi dự án khoảng 500 căn. Mong các địa phương triển khai thực hiện như mô hình của Hà Nội", ông Trần Hồng Minh nói.

Cho ý kiến về nội dung này, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh nhà ở xã hội là vấn đề nhân văn, động lực cho tăng trưởng, góp phần giảm áp lực cho giá nhà thương mại. Vừa qua Chính phủ ban hành nghị định mở rộng đối tượng được tiếp cận nhà ở xã hội, ưu đãi vay vốn mua nhà ở xã hội và giao việc, đặt hàng doanh nghiệp làm nhà ở xã hội.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng theo dõi và hướng dẫn, đôn đốc tổ chức thực hiện; nếu cần thì ban hành một nghị quyết riêng để giao việc, giao nhiệm vụ và đặt hàng cho doanh nghiệp.

"Miền núi, trung du hay thành phố đều phải làm nhà ở xã hội, làm sao cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh. Miền núi nhiều đất thì làm nhà ở xã hội ít tầng, có thể là 1 tầng, đô thị hóa lên thì càng tốt. Không ai là không có nhu cầu nhà ở xã hội. Nói các tỉnh miền núi phía Bắc, trung du hay vùng Tây Nguyên không có nhu cầu nhà ở xã hội là không đúng. Vấn đề ở đây là không hiểu đúng như thế nào là nhà ở xã hội chứ không phải không có nhu cầu", Thủ tướng nêu quan điểm.

Quán triệt tinh thần vướng mắc ở đâu thì tháo gỡ ở đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương quyết liệt trong nhiệm vụ xây dựng nhà ở xã hội.

'Chốt' giảm mức thu bổ sung tiền sử dụng đất xuống 3,6%

Nghị định 291 quy định khoản thu tiền sử dụng đất bổ sung được áp mức thu 3,6%/năm tính trên số tiền sử dụng đất phải nộp thay vì 5,4% nhằm giảm gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp. Trường hợp đã nộp khoản thu bổ sung tiền sử dụng đất theo Nghị định 103 thì cho phép tính lại.

11 giờ trước

'Cha đẻ' tổ hợp thương mại, khách sạn thành phố huyền thoại là ai?

Ngày 7/11, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã có văn bản về xử lý thông tin phản ánh liên quan đến dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn và căn hộ thành phố huyền thoại - Đà Nẵng (The Legend City Danang).

12 giờ trước

Tin vui với người vay mua nhà xã hội phía Nam

Ngân hàng Chính sách xã hội Đồng Nai vừa điều chỉnh giảm lãi suất cho vay nhà ở xã hội đối với tất cả khách hàng vay mua, thuê mua nhà ở xã hội đang còn dư nợ tại ngân hàng này từ mức 6,6%/năm về 5,4%/năm.

13 giờ trước

https://vtcnews.vn/bo-truong-xay-dung-co-hien-tuong-dat-cho-mua-nha-o-xa-hoi-ban-suat-200-500-trieu-ar985983.html

Theo Anh Văn/Vtcnews.vn

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

suất mua noxh nhà ở xã hội noxh đặt cọc

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý