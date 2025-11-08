Bộ Xây dựng: Có hiện tượng đặt chỗ mua NOXH, bán suất 200-500 triệu

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh nêu hiện tượng người dân nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội, sau đó bán lại suất với giá 200-500 triệu đồng.

Báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 diễn ra sáng 8/11, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, các cơ quan báo chí phản ánh, tại các địa phương, đặc biệt là thành phố lớn xuất hiện tình trạng tiêu cực trong xét duyệt mua bán, cho thuê nhà ở xã hội.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh. Ảnh: Nhật Bắc.

"Sau khi Thủ tướng chỉ đạo, 10h sáng qua (7/11), Bộ Xây dựng dự thảo xong chỉ thị của Thủ tướng để chấn chỉnh, tăng cường minh bạch, phòng ngừa tiêu cực trong xét duyệt mua bán, cho thuê nhà ở xã hội", ông Trần Hồng Minh nói, đề nghị các thành viên chính phủ sớm cho ý kiến về dự thảo chỉ thị để Thủ tướng ký ban hành.

"Tôi cũng cho anh em đi nắm bắt thị trường, Bộ Công an cũng đã nắm được rồi. Hiện nay có hiện tượng đặt vào để mua nhà ở xã hội, xong bán chỗ với giá dao động 200-500 triệu đồng", Bộ trưởng nêu thực trạng và đề nghị các địa phương lưu ý vấn đề này.

Theo tư lệnh ngành Xây dựng, nhiều địa phương làm tốt việc xây dựng nhà ở xã hội như Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Đà Nẵng, Bình Dương…, đến nay cả nước triển khai 648.000 căn, đã hoàn thành trên 127.000 căn.

"Cho đến chiều qua, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ký gần 30 dự án nhà ở xã hội với mỗi dự án khoảng 500 căn. Mong các địa phương triển khai thực hiện như mô hình của Hà Nội", ông Trần Hồng Minh nói.

Cho ý kiến về nội dung này, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh nhà ở xã hội là vấn đề nhân văn, động lực cho tăng trưởng, góp phần giảm áp lực cho giá nhà thương mại. Vừa qua Chính phủ ban hành nghị định mở rộng đối tượng được tiếp cận nhà ở xã hội, ưu đãi vay vốn mua nhà ở xã hội và giao việc, đặt hàng doanh nghiệp làm nhà ở xã hội.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng theo dõi và hướng dẫn, đôn đốc tổ chức thực hiện; nếu cần thì ban hành một nghị quyết riêng để giao việc, giao nhiệm vụ và đặt hàng cho doanh nghiệp.

"Miền núi, trung du hay thành phố đều phải làm nhà ở xã hội, làm sao cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh. Miền núi nhiều đất thì làm nhà ở xã hội ít tầng, có thể là 1 tầng, đô thị hóa lên thì càng tốt. Không ai là không có nhu cầu nhà ở xã hội. Nói các tỉnh miền núi phía Bắc, trung du hay vùng Tây Nguyên không có nhu cầu nhà ở xã hội là không đúng. Vấn đề ở đây là không hiểu đúng như thế nào là nhà ở xã hội chứ không phải không có nhu cầu", Thủ tướng nêu quan điểm.

Quán triệt tinh thần vướng mắc ở đâu thì tháo gỡ ở đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương quyết liệt trong nhiệm vụ xây dựng nhà ở xã hội.