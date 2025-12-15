Dành 3.800 tỷ làm hạng mục dân dụng sân bay Phan Thiết

Hạng mục dân dụng của sân bay Phan Thiết có tổng vốn gần 3.800 tỷ đồng, được triển khai theo hình thức đấu thầu công khai.

Hạng mục dân dụng sân bay Phan Thiết được quy hoạch trên diện tích 74,6 ha, công suất thiết kế khoảng 2 triệu hành khách mỗi năm vào năm 2030. Ảnh minh họa: SB Phan Thiết.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không Phan Thiết, hạng mục hàng không dân dụng tại phường Mũi Né, tổng vốn gần 3.800 tỷ đồng , được triển khai theo hình thức đấu thầu công khai.

Mục tiêu cụ thể của dự án đầu tư hạng mục hàng không dân dụng sân bay Phan Thiết là phục vụ hoạt động của máy bay dân dụng, đảm bảo công suất khai thác 2 triệu khách/năm đến năm 2030 và khai thác các chuyến bay nội địa, quốc tế không thường lệ (nếu có); phục vụ các chuyến bay cứu trợ nhân đạo. Dự án có diện tích sử dụng đất 74,6 ha.

Hạng mục hàng không dân dụng của sân bay Phan Thiết có khu bay gồm: sân đỗ máy bay đáp ứng 6 vị trí đỗ máy bay; xây dựng 2 đường lăn nối vào sân đỗ (mỗi đường dài 121 m, rộng 23 m); xây dựng đài kiểm soát không lưu cao 45 m…

Xây dựng nhà ga hành khách có tổng diện tích 16.000-18.000 m2, đáp ứng công suất 2 triệu khách/năm. Xây dựng đường kết nối vào sân bay và các khu chức năng; mở rộng sân đỗ ôtô diện tích 13.000-15.000 m2.

Đáng chú ý, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Lâm Đồng đi kèm điều khoản ràng buộc chặt chẽ.

Theo đó, sau 24 tháng kể từ thời điểm kết thúc tiến độ thực hiện mục tiêu hoạt động, nếu nhà đầu tư không hoàn thành dự án và không thuộc diện được gia hạn theo quy định, dự án sẽ bị chấm dứt hoạt động.

Trong đó, giai đoạn chuẩn bị đầu tư là 3 tháng, giai đoạn thực hiện đầu tư 4 tháng; hoàn thành xây dựng trong 12 tháng, thời gian nghiệm thu đưa dự án vào vận hành là 5 tháng.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng chủ trì thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư hạng mục hàng không dân dụng sân bay Phan Thiết theo đúng thủ tục, trình tự của pháp luật quy định.

Đồng thời phối hợp nhà đầu tư được lựa chọn để hoàn trả chi phí đã thực hiện của Công ty cổ phần Rạng Đông (nhà đầu tư BOT hạng mục dân dụng sân bay Phan Thiết trước đây), theo thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Hồi tháng 7, Công ty CP Cảng hàng không Mặt Trời (Công ty thành viên của Sun Group) đã đề xuất được đầu tư dự án này nhưng kiến nghị chuyển từ hình thức BOT sang đầu tư kinh doanh trực tiếp.

Theo quy hoạch, sân bay Phan Thiết là sân bay lưỡng dụng, phục vụ đồng thời nhiệm vụ quốc phòng và dân dụng.

Đến nay, sân bay đã được đưa vào khai thác cho các hoạt động quân sự. Tuy nhiên, phần sân bay dân dụng vẫn chậm triển khai, kéo dài hơn 10 năm và chưa được đầu tư xây dựng.