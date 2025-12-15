Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Dành 3.800 tỷ làm hạng mục dân dụng sân bay Phan Thiết

  • Thứ ba, 16/12/2025 00:05 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Hạng mục dân dụng của sân bay Phan Thiết có tổng vốn gần 3.800 tỷ đồng, được triển khai theo hình thức đấu thầu công khai.

Hạng mục dân dụng sân bay Phan Thiết được quy hoạch trên diện tích 74,6 ha, công suất thiết kế khoảng 2 triệu hành khách mỗi năm vào năm 2030. Ảnh minh họa: SB Phan Thiết.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không Phan Thiết, hạng mục hàng không dân dụng tại phường Mũi Né, tổng vốn gần 3.800 tỷ đồng, được triển khai theo hình thức đấu thầu công khai.

Mục tiêu cụ thể của dự án đầu tư hạng mục hàng không dân dụng sân bay Phan Thiết là phục vụ hoạt động của máy bay dân dụng, đảm bảo công suất khai thác 2 triệu khách/năm đến năm 2030 và khai thác các chuyến bay nội địa, quốc tế không thường lệ (nếu có); phục vụ các chuyến bay cứu trợ nhân đạo. Dự án có diện tích sử dụng đất 74,6 ha.

Hạng mục hàng không dân dụng của sân bay Phan Thiết có khu bay gồm: sân đỗ máy bay đáp ứng 6 vị trí đỗ máy bay; xây dựng 2 đường lăn nối vào sân đỗ (mỗi đường dài 121 m, rộng 23 m); xây dựng đài kiểm soát không lưu cao 45 m…

Xây dựng nhà ga hành khách có tổng diện tích 16.000-18.000 m2, đáp ứng công suất 2 triệu khách/năm. Xây dựng đường kết nối vào sân bay và các khu chức năng; mở rộng sân đỗ ôtô diện tích 13.000-15.000 m2.

Đáng chú ý, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Lâm Đồng đi kèm điều khoản ràng buộc chặt chẽ.

Theo đó, sau 24 tháng kể từ thời điểm kết thúc tiến độ thực hiện mục tiêu hoạt động, nếu nhà đầu tư không hoàn thành dự án và không thuộc diện được gia hạn theo quy định, dự án sẽ bị chấm dứt hoạt động.

Trong đó, giai đoạn chuẩn bị đầu tư là 3 tháng, giai đoạn thực hiện đầu tư 4 tháng; hoàn thành xây dựng trong 12 tháng, thời gian nghiệm thu đưa dự án vào vận hành là 5 tháng.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng chủ trì thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư hạng mục hàng không dân dụng sân bay Phan Thiết theo đúng thủ tục, trình tự của pháp luật quy định.

Đồng thời phối hợp nhà đầu tư được lựa chọn để hoàn trả chi phí đã thực hiện của Công ty cổ phần Rạng Đông (nhà đầu tư BOT hạng mục dân dụng sân bay Phan Thiết trước đây), theo thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Hồi tháng 7, Công ty CP Cảng hàng không Mặt Trời (Công ty thành viên của Sun Group) đã đề xuất được đầu tư dự án này nhưng kiến nghị chuyển từ hình thức BOT sang đầu tư kinh doanh trực tiếp.

Theo quy hoạch, sân bay Phan Thiết là sân bay lưỡng dụng, phục vụ đồng thời nhiệm vụ quốc phòng và dân dụng.

Đến nay, sân bay đã được đưa vào khai thác cho các hoạt động quân sự. Tuy nhiên, phần sân bay dân dụng vẫn chậm triển khai, kéo dài hơn 10 năm và chưa được đầu tư xây dựng.

Khoảnh khắc lịch sử của hàng không Việt Nam ở sân bay Long Thành

Chiếc máy bay Boeing 787 Dreamliner hạ cánh ở sân bay Long Thành chiều 15/12 đã đánh dấu cột mốc quan trọng và mở ra kỷ nguyên mới cho ngành hàng không Việt Nam.

6 giờ trước

Chuyến bay 'xông đất' Long Thành được theo dõi nhiều nhất thế giới

Khoảng 16h ngày 15/12, chuyến bay mang số hiệu VN5001 được Vietnam Airlines khai thác bằng tàu bay Boeing 787 Dreamliner đã hạ cánh xuống sân bay Long Thành.

10 giờ trước

Lâm Đồng chuẩn bị đầu tư hạng mục dân dụng sân bay Phan Thiết

Tỉnh Lâm Đồng đang lấy ý kiến các thành viên UBND tỉnh để trình duyệt chủ trương đầu tư hạng mục dân dụng của sân bay Phan Thiết.

00:00 1/12/2025

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Diệu Thanh

Phan Thiết sân bay hàng không đầu tư dự án

Đọc tiếp

Ky luc moi cua gia vang hinh anh

Kỷ lục mới của giá vàng

6 giờ trước 20:10 15/12/2025

0

Trong phiên giao dịch chiều nay, giá vàng miếng SJC đã chính thức vượt 157 triệu đồng/lượng, tiếp tục thiết lập đỉnh lịch sử mới.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý