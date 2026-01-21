Đằng sau vụ 'đại gia' Thái Lan thâu tóm MM Mega Market Việt Nam

Thương vụ thực chất là một bước tái cấu trúc nội bộ trong hệ sinh thái TCC Group của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi.

MM Mega Market hiện có 30 siêu thị tại Việt Nam. Ảnh: MM.

Thông qua công ty con C-Distribution Asia (CDA), tập đoàn bán lẻ Thái Lan Berli Jucker (BJC) vừa công bố kế hoạch mua lại toàn bộ cổ phần của TCC Land International (Singapore) từ đơn vị liên quan là Golden Land International (GLI).

TCC Land International (TCCLI) hiện là pháp nhân duy nhất nắm giữ 100% vốn tại MM Mega Market Việt Nam.

BJC dự kiến chi khoảng 22,5 tỷ baht, tương đương khoảng 640 triệu USD ( 19.317 tỷ đồng ), để mua 921,8 triệu cổ phần của TCCLI.

Thương vụ dự kiến hoàn tất trong quý II, sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường của BJC thông qua.

BJC cho biết MM Mega Market Việt Nam hiện vận hành 30 trung tâm bán sỉ trên cả nước, tập trung phục vụ nhóm khách hàng chuyên nghiệp như khách sạn, nhà hàng, doanh nghiệp dịch vụ ăn uống và văn phòng quy mô lớn. Doanh nghiệp này hoạt động theo mô hình bán buôn, cung cấp hàng hóa với quy cách lớn và giá sỉ.

Theo báo cáo tài chính riêng lẻ, MM Mega Market Việt Nam đạt doanh thu khoảng 17.862 tỷ đồng trong năm 2024, lợi nhuận sau thuế khoảng 553 tỷ đồng . Doanh nghiệp ghi nhận xu hướng cải thiện lợi nhuận trong ba năm gần đây, trong bối cảnh thị trường bán buôn và phân phối hàng tiêu dùng tại Việt Nam tiếp tục mở rộng.

Thực chất, Berli Jucker (BJC) và MM Mega Market Việt Nam đều nằm trong hệ sinh thái TCC Group của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi nhưng được đặt dưới các pháp nhân khác nhau trong tập đoàn.

Cụ thể, BJC là công ty niêm yết, phụ trách mảng bán lẻ và phân phối, hiện vận hành hệ thống Big C tại Thái Lan, trong khi MM Mega Market Việt Nam lại được sở hữu gián tiếp thông qua Golden Land và TCC Land International (Singapore), các pháp nhân thuộc nhánh bất động sản và đầu tư của TCC Group.

Do sự tách biệt về pháp lý và cơ cấu quản trị này, việc chuyển MM Mega Market Việt Nam về tay BJC buộc phải thực hiện dưới hình thức một giao dịch mua bán cổ phần đầy đủ, tuân thủ quy định về giao dịch với bên liên quan và công bố thông tin của thị trường chứng khoán Thái Lan.

Thương vụ vì vậy không phản ánh việc thâu tóm từ bên ngoài, mà là bước tái cấu trúc nội bộ nhằm đưa mảng bán buôn - phân phối tại Việt Nam về cùng hệ sinh thái với Big C, qua đó tối ưu chuỗi cung ứng, quản trị và chiến lược mở rộng của TCC Group trong khu vực.

BJC cho biết việc thâu tóm MM Mega Market Việt Nam sẽ giúp tập đoàn mở rộng mạng lưới phân phối tại thị trường Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện tích hợp hoạt động bán lẻ - bán buôn - logistics trong khu vực ASEAN.

Doanh nghiệp cũng kỳ vọng tận dụng quy mô hệ thống để tăng sức mua, cải thiện hiệu quả chuỗi cung ứng và mở rộng nhóm khách hàng doanh nghiệp tại Việt Nam.