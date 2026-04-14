Dàn xe điện VinFast đang phục vụ cho Green SM

Xanh SM - hay về sau sẽ chính thức mang tên gọi Green SM - từ chỗ là "tân binh" lại đang trên đường trở thành ứng dụng gọi xe hàng đầu tại Việt Nam. Đơn vị này hiện cung cấp các dịch vụ taxi, xe ôm công nghệ và cả giao hàng, giao đồ ăn cho người dùng Việt. Ảnh: GSM.
VinFast VF e34 là dòng ôtô điện đã xuất hiện trong đội xe taxi của Xanh SM từ những ngày đầu tham gia thị trường Việt Nam. Cái tên VF e34 hiện không còn được VinFast sử dụng, nhưng các mẫu xe VF e34 vẫn còn góp mặt trong đội hình taxi Xanh SM, chủ yếu ở dịch vụ Green Premium. Ảnh: Bối Hạ.
Thay thế cho VF e34 là VinFast Nerio Green - biến thể chuyên chạy dịch vụ của mẫu SUV điện cỡ C. Nerio Green cũng được dùng chủ yếu cho dịch vụ Green Premium. Mẫu xe này có giá 668 triệu đồng. Ảnh: VinFast.
VinFast VF 5 cũng là dòng xe từng được sử dụng phổ biến trong đội taxi của Xanh SM tại Việt Nam. Xe hiện có giá 529 triệu đồng, trang bị motor điện mạnh 134 mã lực, chạy tối đa 326 km/lần sạc. Ảnh: Thế Bằng.
Ngoài VF 5, biến thể Herio Green cũng đang dần được dùng nhiều hơn trong đội hình taxi GSM tại Việt Nam. Xe có giá 479 triệu đồng, sở hữu các thông số kỹ thuật tương đồng VinFast VF 5 và được dùng chủ yếu cho dịch vụ Green Car của GSM. Ảnh: VinFast.
Limo 6 chỗ là dịch vụ GSM cho ra mắt gần đây, gần như cùng thời điểm VinFast Limo Green được chính thức bàn giao rộng rãi cho khách hàng Việt. Limo Green là MPV thuần điện đầu tiên của VinFast, hiện có giá 749 triệu đồng. Ảnh: VinFast.
VinFast Limo Green trang bị motor điện mạnh 201 mã lực, phạm vi hoạt động tối đa 450 km/lần sạc theo chuẩn NEDC. Kết thúc quý đầu năm, Limo Green đang là xe bán chạy nhất của VinFast, doanh số đạt 12.471 xe. Ảnh: VinFast.
Nếu Limo Green có lợi thế rộng rãi thì VinFast Minio Green là lựa chọn taxi nhỏ gọn, phù hợp cho nhu cầu di chuyển quãng ngắn trong đô thị của khách hàng Xanh SM. Minio Green ra mắt cùng lúc với Limo Green các mẫu xe còn lại trong dòng Green, chính thức bàn giao gần đây. Xe có giá 269 triệu đồng. Ảnh: VinFast.
Minio Green được dùng cho dịch vụ Green Mini trên ứng dụng Xanh SM/Green SM. Dù nhỏ gọn với chiều dài cơ sở 2.065 mm cùng cấu hình 2 cửa, Minio Green vẫn đủ không gian bố trí 2 hàng ghế cho tối đa 4 người ngồi. Xe trang bị motor điện 40 mã lực, tầm hoạt động tối đa 210 km/lần sạc, công bố theo chu trình NEDC. Ảnh: VinFast.
Dù tỷ phú Phạm Nhật Vượng từng tuyên bố rút VinFast VF 8 khỏi hệ thống dịch vụ taxi, khách hàng hiện vẫn có thể gọi xe VF 8 tại mục GF-VIP trên ứng dụng Xanh SM. Đây là dịch vụ cao cấp nhất của Xanh SM/Green SM ở thời điểm hiện tại, cước phí cao hơn cả dịch vụ Limo vận hành bằng Limo Green. Ảnh: VinFast.
VinFast VF 8 hiện có giá khởi điểm 1,019 tỷ đồng. Bản cao cấp nhất có thiết lập 2 motor điện, cho công suất đầu ra tối đa 402 mã lực. VF 8 có tầm hoạt động tối đa 457-562 km/lần sạc tùy phiên bản. Ảnh: VinFast.
Ở mảng xe ôm công nghệ và giao hàng bằng xe máy, các dòng xe máy điện Evo và Feliz của VinFast đóng vai trò chủ lực, bên cạnh một số mẫu xe khác như Klara. Cả Evo và Feliz đều đã có phiên bản đổi pin, dự kiến được sử dụng rộng rãi trong đội xe ôm công nghệ của Xanh SM/Green SM. Ảnh: VinFast, Phương Lâm.
Ở mảng giao hàng, người dùng Xanh SM/Green SM tại Việt Nam còn có thể lựa chọn xe van điện EC Van. Mẫu xe van nhỏ gọn này có giá 285 triệu đồng. Ảnh: VinFast.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.