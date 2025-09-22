Dàn tiền đạo hay nhất top 5 giải châu Âu

Không phải Robert Lewandowski hay Marcus Rashford, Ferran Torres mới đang là chân sút hay nhất Barcelona từ đầu mùa tại giải quốc nội với 4 bàn sau 5 trận. Anh vừa lập cú đúp giúp Barca thắng 3-0 trước Getafe ở vòng 5 La Liga rạng sáng 22/9.