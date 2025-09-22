Dàn tiền đạo hay nhất top 5 giải châu Âu

|
Harry Kane ghi 8 bàn cho Bayern Munich sau 4 trận ở Bundesliga, trở thành tay săn bàn hay nhất trong top 5 giải hàng đầu châu Âu từ đầu mùa.
Theo sau Kane là Erling Haaland với 6 pha lập công cho Man City. Anh đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới Premier League.
Tại La Liga, Kylian Mbappe có 5 bàn cho Real Madrid sau 5 lần ra sân. Đội trưởng tuyển Pháp là đầu tàu trên hàng công của "Los Blancos" sau khi Vinicius Junior sa sút.
Không phải Robert Lewandowski hay Marcus Rashford, Ferran Torres mới đang là chân sút hay nhất Barcelona từ đầu mùa tại giải quốc nội với 4 bàn sau 5 trận. Anh vừa lập cú đúp giúp Barca thắng 3-0 trước Getafe ở vòng 5 La Liga rạng sáng 22/9.
Vedat Muriqi (số 7 - Mallorca) có 4 pha lập công sau 4 trận ở La Liga mùa này. Tuy nhiên, phong độ cao của Muriqi không giúp Mallorca thoát khỏi vị trí áp chót trên bảng xếp hạng với chỉ 2 điểm sau 5 vòng đấu.
Có cùng số bàn thắng với Muriqi là Serhou Guirassy, tiền đạo chủ lực của Dortmund ở Bundesliga. Chân sút 29 tuổi chứng tỏ tầm ảnh hưởng lớn trong lối chơi do HLV Niko Kovac xây dựng.
Can Uzun, tài năng trẻ của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, cũng tỏa sáng tại Bundesliga với 4 bàn cho Frankfurt từ đầu mùa.
Một tiền đạo khác cũng sở hữu 4 pha lập công tại giải đấu số một nước Đức là Ilyas Ansah (số 10 - Union Berlin).
Đáng chú ý, chưa có cầu thủ nào ghi quá 3 bàn ở giải Serie A lẫn Ligue 1. Tại Premier League, Erling Haaland cũng là chân sút duy nhất ghi hơn 3 bàn tính tới thời điểm này của mùa giải.
