Dàn tiền đạo hay nhất top 5 giải châu Âu

  • Thứ hai, 22/9/2025 11:51 (GMT+7)
  • 11:51 22/9/2025

Harry Kane, Erling Haaland và Kylian Mbappe nằm trong số những tiền đạo ghi nhiều bàn nhất ở giai đoạn đầu mùa giải 2025/26.

kane anh 1

Harry Kane ghi 8 bàn cho Bayern Munich sau 4 trận ở Bundesliga, trở thành tay săn bàn hay nhất trong top 5 giải hàng đầu châu Âu từ đầu mùa.
kane anh 2

Theo sau Kane là Erling Haaland với 6 pha lập công cho Man City. Anh đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới Premier League.
kane anh 3

Tại La Liga, Kylian Mbappe có 5 bàn cho Real Madrid sau 5 lần ra sân. Đội trưởng tuyển Pháp là đầu tàu trên hàng công của "Los Blancos" sau khi Vinicius Junior sa sút.
kane anh 4

Không phải Robert Lewandowski hay Marcus Rashford, Ferran Torres mới đang là chân sút hay nhất Barcelona từ đầu mùa tại giải quốc nội với 4 bàn sau 5 trận. Anh vừa lập cú đúp giúp Barca thắng 3-0 trước Getafe ở vòng 5 La Liga rạng sáng 22/9.
kane anh 5

Vedat Muriqi (số 7 - Mallorca) có 4 pha lập công sau 4 trận ở La Liga mùa này. Tuy nhiên, phong độ cao của Muriqi không giúp Mallorca thoát khỏi vị trí áp chót trên bảng xếp hạng với chỉ 2 điểm sau 5 vòng đấu.
kane anh 6

Có cùng số bàn thắng với Muriqi là Serhou Guirassy, tiền đạo chủ lực của Dortmund ở Bundesliga. Chân sút 29 tuổi chứng tỏ tầm ảnh hưởng lớn trong lối chơi do HLV Niko Kovac xây dựng.
kane anh 7

Can Uzun, tài năng trẻ của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, cũng tỏa sáng tại Bundesliga với 4 bàn cho Frankfurt từ đầu mùa.
kane anh 8

Một tiền đạo khác cũng sở hữu 4 pha lập công tại giải đấu số một nước Đức là Ilyas Ansah (số 10 - Union Berlin).

kane anh 9

Đáng chú ý, chưa có cầu thủ nào ghi quá 3 bàn ở giải Serie A lẫn Ligue 1. Tại Premier League, Erling Haaland cũng là chân sút duy nhất ghi hơn 3 bàn tính tới thời điểm này của mùa giải.

Duy Luân

