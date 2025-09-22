Haaland san bằng kỷ lục ghi bàn của Solskjaer

Dù vậy, 5 pha lập công sau 4 trận lại là khởi đầu tệ nhất của Haaland tại Premier League kể từ khi gia nhập Man City. Ở các mùa trước, tiền đạo này đều ghi ít nhất 6 bàn sau 4 trận đầu tiên ở giải quốc nội.