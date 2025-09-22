Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Haaland san bằng kỷ lục ghi bàn của Solskjaer

  • Thứ hai, 22/9/2025 06:11 (GMT+7)
  • 06:11 22/9/2025

Erling Haaland tiếp tục nới rộng thành tích ghi bàn sau màn tỏa sáng trước Arsenal ở vòng 5 Premier League rạng sáng 22/9.

Haaland anh 1

Tiền đạo người Na Uy ghi 1 bàn trong trận hòa 1-1 của Man City trước Arsenal. Anh băng lên đón đường chuyền của Tijjani Reijnders rồi dứt điểm chéo góc, hạ gục David Raya trong pha đối mặt.
Haaland anh 2

Với 91 pha lập công tại Premier League, Haaland san bằng kỷ lục ghi bàn của huyền thoại Ole Gunnar Solskjaer. Tuy nhiên, tiền đạo của Man City chỉ mất 102 trận để đạt cột mốc này, trong khi Solskjaer cần 235 trận.
Haaland anh 3

Sau 6 trận cho Man City mùa này, Haaland đã ghi 7 bàn, dẫn đầu danh sách vua phá lưới của CLB.
Haaland anh 4

Tính trên mọi đấu trường, Haaland có 152 lần ra sân cho Man City và in dấu giày trực tiếp vào 152 pha lập công (bàn thắng và kiến tạo) cho đội chủ sân Etihad.
Haaland anh 5

Nếu tính cả cấp độ đội tuyển quốc gia lẫn câu lạc bộ, Haaland ghi tới 13 bàn sau 8 trận gần nhất, cho thấy phong độ ghi bàn bùng nổ ở mọi mặt trận.
Haaland anh 6

Dù vậy, 5 pha lập công sau 4 trận lại là khởi đầu tệ nhất của Haaland tại Premier League kể từ khi gia nhập Man City. Ở các mùa trước, tiền đạo này đều ghi ít nhất 6 bàn sau 4 trận đầu tiên ở giải quốc nội.
Haaland anh 7

Đáng chú ý, Haaland cũng đã ghi 20 bàn sau 21 trận gặp các CLB thành London tại Premier League – một thành tích khó tiền đạo này sánh kịp.
Màn trình diễn siêu hạng của Haaland trong trận thắng 11-1 Rạng sáng 10/9, Haaland ghi 5 bàn giúp Na Uy thắng Moldova 11-1 ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

Haaland Solskjaer Erling Haaland Haaland solskjaer man city

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý