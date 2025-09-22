Haaland san bằng kỷ lục ghi bàn của Solskjaer

|
Tiền đạo người Na Uy ghi 1 bàn trong trận hòa 1-1 của Man City trước Arsenal. Anh băng lên đón đường chuyền của Tijjani Reijnders rồi dứt điểm chéo góc, hạ gục David Raya trong pha đối mặt.
Với 91 pha lập công tại Premier League, Haaland san bằng kỷ lục ghi bàn của huyền thoại Ole Gunnar Solskjaer. Tuy nhiên, tiền đạo của Man City chỉ mất 102 trận để đạt cột mốc này, trong khi Solskjaer cần 235 trận.
Sau 6 trận cho Man City mùa này, Haaland đã ghi 7 bàn, dẫn đầu danh sách vua phá lưới của CLB.
Tính trên mọi đấu trường, Haaland có 152 lần ra sân cho Man City và in dấu giày trực tiếp vào 152 pha lập công (bàn thắng và kiến tạo) cho đội chủ sân Etihad.
Nếu tính cả cấp độ đội tuyển quốc gia lẫn câu lạc bộ, Haaland ghi tới 13 bàn sau 8 trận gần nhất, cho thấy phong độ ghi bàn bùng nổ ở mọi mặt trận.
Dù vậy, 5 pha lập công sau 4 trận lại là khởi đầu tệ nhất của Haaland tại Premier League kể từ khi gia nhập Man City. Ở các mùa trước, tiền đạo này đều ghi ít nhất 6 bàn sau 4 trận đầu tiên ở giải quốc nội.
Đáng chú ý, Haaland cũng đã ghi 20 bàn sau 21 trận gặp các CLB thành London tại Premier League – một thành tích khó tiền đạo này sánh kịp.
