Dàn sao Real Madrid bất mãn

  • Chủ nhật, 10/5/2026 18:08 (GMT+7)
  • 23 giờ trước

Theo Diario AS, nội bộ Real Madrid hứa hẹn có sự thay đổi lớn với cơ chế lựa chọn ban cán sự trong thời gian tới.

Các cầu thủ Real Madrid muốn bầu chọn đội trưởng theo cơ chế mới.

Trong hàng thập kỷ, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha mặc định trao băng thủ quân cho cầu thủ có thời gian gắn bó lâu năm. Tuy nhiên, sự ra đi liên tiếp của những biểu tượng như Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Karim Benzema, Toni Kroos hay Luka Modric tạo ra khoảng trống lãnh đạo đáng kể.

Đội trưởng đương nhiệm Dani Carvajal vẫn đóng vai trò quan trọng. Dù vậy, Diario AS tiết lộ giữa Carvajal và HLV Alvaro Arbeloa liên tục xuất hiện những luồng quan điểm khác biệt. Hàng loạt mâu thuẫn nội bộ xảy ra càng khiến dàn sao Real Madrid bất mãn.

Để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến những cái tên như Aurelien Tchouameni, Federico Valverde, Antonio Rudiger hay Alvaro Carreras, một hệ thống lãnh đạo mới được xem là giải pháp cần thiết nhằm ổn định hậu trường.

Mô hình mà Barcelona sử dụng, khi toàn đội bỏ phiếu bầu đội trưởng và tôn trọng giá trị đóng góp, đang nhận được sự quan tâm từ bộ phận cầu thủ Madrid. Nếu thay đổi được thông qua, những gương mặt giàu sức ảnh hưởng như Jude Bellingham hoặc Kylian Mbappe sẽ có cơ hội đảm nhận trọng trách thủ lĩnh sớm hơn.

Cơ chế cho phép CLB linh hoạt trong việc lựa chọn người đại diện cho tiếng nói tập thể dựa trên sự tín nhiệm thực tế thay vì chỉ căn cứ vào số năm thi đấu. Sự chuyển dịch về cách thức chọn người đứng đầu hứa hẹn mang lại luồng sinh khí cho đội chủ sân Bernabeu.

Quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào ban lãnh đạo trong việc cân bằng giữa truyền thống lâu đời và yêu cầu thực tế của bóng đá hiện đại.

Kroos chính là người Real Madrid cần lúc này Trong buổi phỏng vấn hôm 8/5, danh thủ người Đức không ngần ngại chỉ trích các hậu bối tại Real Madrid. Những phát ngôn này cũng bóng gió về tương lai của anh tại Real Madrid.

HLV bị Real sa thải ngay khi vô địch Champions League

Jupp Heynckes giúp Real Madrid vô địch Champions League 1997/1998 để kết thúc cơn khát danh hiệu châu lục kéo dài 32 năm nhưng lập tức bị sa thải.

Real Madrid tìm thuốc chữa lành trước Barca khác gì leo cột mỡ

Chỉ có chiến thắng trước Barcelona tại Camp Nou mới là thuốc chữa lành cho Real Madrid lúc này nhưng viễn cảnh đó khó hơn là lấy tiền trên cột mỡ.

Cả châu Âu đang hiểu sai về Real Madrid

Sau nhiều năm thống trị châu Âu, Real Madrid đối mặt với nguy cơ bước vào một chu kỳ suy thoái dài nhất kỷ nguyên hiện đại.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Huy Trưởng

Real Madrid Sergio Ramos Luka Modric Karim Benzema Real Madrid

  • Sergio Ramos

    Sergio Ramos

    Sergio Ramos García được biết đến nhiều nhất với tên Sergio Ramos, là một cầu thủ bóng đá người Tây Ban Nha. Anh hiện chơi tại vị trí hậu vệ và là đội trưởng của CLB Real Madrid C.F. và Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha. Ramos từng có một thời rèn luyện tại tuyển trẻ Sevilla.

    • Ngày sinh: 30/3/1986
    • Nơi sinh: Camas, Tây Ban Nha
    • Vị trí: Hậu vệ
    • Chiều cao: 1.83 m

  • Luka Modric

    Luka Modric

    Luka Modric là cầu thủ bóng đá người Croatia thi đấu cho câu lạc bộ Real Madrid và đội tuyển Croatia. Vị trí sở trường của anh là tiền vệ trung tâm nhưng anh vẫn có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công.

    • Ngày sinh: 9/9/1985
    • Nơi sinh: Croatia
    • Chiều cao: 1,73 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Giải thưởng cá nhân: Tiền vệ xuất sắc nhất La Liga: 2013–14, Quả Bóng Vàng World Cup 2018, FIFA The Best 2018
    • Số áo: 10

  • Karim Benzema

    Karim Benzema

    Karim Benzema là cầu thủ bóng đá người Pháp đang thi đấu cho Real Madrid thuộc giải La Liga và đội tuyển Pháp. Anh đá ở vị trí tiền đạo.

    • Ngày sinh: 19/12/1987
    • Nơi sinh: Lyon, Pháp
    • Chiều cao: 1.87 m

Dàn sao rớt giá thê thảm sau một mùa

Chuyên trang Transfermarkt vừa có đợt cập nhật giá của hơn 200 cầu thủ, trong đó nổi lên những ngôi sao bị rớt giá mạnh so với giai đoạn đầu mùa.

Con trai Ronaldo được săn đón

Cristiano Ronaldo Jr. tiếp tục thu hút sự chú ý của bóng đá châu Âu khi vừa có quãng thời gian thử việc tại học viện Real Madrid.

