Theo Diario AS, nội bộ Real Madrid hứa hẹn có sự thay đổi lớn với cơ chế lựa chọn ban cán sự trong thời gian tới.

Các cầu thủ Real Madrid muốn bầu chọn đội trưởng theo cơ chế mới.

Trong hàng thập kỷ, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha mặc định trao băng thủ quân cho cầu thủ có thời gian gắn bó lâu năm. Tuy nhiên, sự ra đi liên tiếp của những biểu tượng như Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Karim Benzema, Toni Kroos hay Luka Modric tạo ra khoảng trống lãnh đạo đáng kể.

Đội trưởng đương nhiệm Dani Carvajal vẫn đóng vai trò quan trọng. Dù vậy, Diario AS tiết lộ giữa Carvajal và HLV Alvaro Arbeloa liên tục xuất hiện những luồng quan điểm khác biệt. Hàng loạt mâu thuẫn nội bộ xảy ra càng khiến dàn sao Real Madrid bất mãn.

Để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến những cái tên như Aurelien Tchouameni, Federico Valverde, Antonio Rudiger hay Alvaro Carreras, một hệ thống lãnh đạo mới được xem là giải pháp cần thiết nhằm ổn định hậu trường.

Mô hình mà Barcelona sử dụng, khi toàn đội bỏ phiếu bầu đội trưởng và tôn trọng giá trị đóng góp, đang nhận được sự quan tâm từ bộ phận cầu thủ Madrid. Nếu thay đổi được thông qua, những gương mặt giàu sức ảnh hưởng như Jude Bellingham hoặc Kylian Mbappe sẽ có cơ hội đảm nhận trọng trách thủ lĩnh sớm hơn.

Cơ chế cho phép CLB linh hoạt trong việc lựa chọn người đại diện cho tiếng nói tập thể dựa trên sự tín nhiệm thực tế thay vì chỉ căn cứ vào số năm thi đấu. Sự chuyển dịch về cách thức chọn người đứng đầu hứa hẹn mang lại luồng sinh khí cho đội chủ sân Bernabeu.

Quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào ban lãnh đạo trong việc cân bằng giữa truyền thống lâu đời và yêu cầu thực tế của bóng đá hiện đại.

Kroos chính là người Real Madrid cần lúc này Trong buổi phỏng vấn hôm 8/5, danh thủ người Đức không ngần ngại chỉ trích các hậu bối tại Real Madrid. Những phát ngôn này cũng bóng gió về tương lai của anh tại Real Madrid.