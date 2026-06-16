Dàn hảo thủ Tây Ban Nha bất lực trước lão tướng 40 tuổi

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Dù không có thể trạng tốt nhất, Yamal vẫn phải vào sân trong thế trận bế tắc của Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters.
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Fabian Ruiz không thể khuất phục thủ môn của Cape Verde. Ảnh: Reuters.
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Ferran Torres cũng chẳng khá khẩm hơn. Ảnh: Reuters.
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Hai pha cứu thua liên tiếp của Vozinha cuối hiệp 1. Ảnh: Reuters.
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Torres bất lực trước sự xuất sắc của người gác đền đối phương. Ảnh: Reuters.
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Vozinha chỉ là một thủ môn vô danh trước khi trận đấu bắt đầu. Ảnh: Reuters.
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Thậm chí Tây Ban Nha còn suýt nhận bàn thua trong tình huống tấn công cuối trận của Cape Verde. Ảnh: Reuters.
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Pedri bất lực kéo ngã đối phương. Ảnh: Reuters.
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Tây Ban Nha còn rất nhiều việc phải làm. Ảnh: Reuters.
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