Dàn hảo thủ Tây Ban Nha bất lực trước lão tướng 40 tuổi

Dembele lên tiếng bảo vệ Mbappe

Ousmane Dembele cho rằng Kylian Mbappe đang phải hứng chịu quá nhiều chỉ trích không công bằng, đồng thời khẳng định người đồng đội vẫn là thủ lĩnh quan trọng của tuyển Pháp.