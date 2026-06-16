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Thể thao World Cup 2026

Dàn hảo thủ Tây Ban Nha bất lực trước lão tướng 40 tuổi

  • Thứ ba, 16/6/2026 04:43 (GMT+7)
  • 28 phút trước

Trái với trông chờ vào một cơn mưa bàn thắng trước Cape Verde, Tây Ban Nha có ngày ra quân đầy bế tắc trước đội bóng đến từ Châu Phi đêm 16/5.

Tay Ban Nha, World Cup 2026 anh 1

Dù không có thể trạng tốt nhất, Yamal vẫn phải vào sân trong thế trận bế tắc của Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters.
Tay Ban Nha, World Cup 2026 anh 2

Fabian Ruiz không thể khuất phục thủ môn của Cape Verde. Ảnh: Reuters.
Tay Ban Nha, World Cup 2026 anh 3

Ferran Torres cũng chẳng khá khẩm hơn. Ảnh: Reuters.
Tay Ban Nha, World Cup 2026 anh 4

Hai pha cứu thua liên tiếp của Vozinha cuối hiệp 1. Ảnh: Reuters.
Tay Ban Nha, World Cup 2026 anh 5

Torres bất lực trước sự xuất sắc của người gác đền đối phương. Ảnh: Reuters.
Tay Ban Nha, World Cup 2026 anh 6

Vozinha chỉ là một thủ môn vô danh trước khi trận đấu bắt đầu. Ảnh: Reuters.
Tay Ban Nha, World Cup 2026 anh 7

Thậm chí Tây Ban Nha còn suýt nhận bàn thua trong tình huống tấn công cuối trận của Cape Verde. Ảnh: Reuters.
Tay Ban Nha, World Cup 2026 anh 8

Pedri bất lực kéo ngã đối phương. Ảnh: Reuters.
Tay Ban Nha, World Cup 2026 anh 9

Tây Ban Nha còn rất nhiều việc phải làm. Ảnh: Reuters.
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Thái Viên

Tây Ban Nha World Cup 2026 Tuyển Cape Verde Yamal Pedri Torres

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    Yamal chet lang hinh anh

    Yamal chết lặng

    8 phút trước 05:03 16/6/2026

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    Tiền đạo Lamine Yamal thất vọng khi Tây Ban Nha bị Cape Verde cầm hòa 0-0 ở trận ra quân tại bảng H World Cup 2026 rạng sáng 16/6.

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