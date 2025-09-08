Dàn cầu thủ rời MU trong hè 2025

|
Marcus Rashford là cầu thủ đầu tiên trong nhóm "bom nổ chậm" tìm được bến đỗ mới trong hè 2025. Chân sút 27 tuổi hoàn tất thương vụ cho mượn tới Barcelona trong kỳ chuyển nhượng hè 2025, kèm theo điều khoản mua đứt không bắt buộc giá 30 triệu bảng.
|
Chelsea chi 40 triệu bảng mua đứt tài năng trẻ Alejandro Garnacho từ MU. "Quỷ đỏ" nhận thêm 10% từ điều khoản chia phần lợi nhuận bán chân sút người Argentina trong tương lai. Garnacho trở thành thương vụ bán cầu thủ thuộc diện "Homegrown" (trưởng thành từ lò đào tạo CLB) cao nhất lịch sử MU, vượt kỷ lục của David Beckham khi gia nhập Real Madrid với giá khoảng hơn 30 triệu bảng cách đây 2 thập kỷ.
|
Rasmus Hojlund chuyển tới Napoli theo dạng cho mượn giá khoảng 5 triệu bảng, với thỏa thuận mua đứt trị giá 38 triệu bảng được kích hoạt vào mùa hè năm sau nếu đại diện Serie A giành vé dự Champions League. MU chi 72 triệu bảng cho Hojlund, song cầu thủ trải qua quãng thời gian thất vọng, chỉ ghi được 4 bàn thắng tại Premier League mùa trước.
|
Real Betis chiêu mộ Antony với giá 21,5 triệu bảng, đi kèm với điều khoản cho phép MU hưởng 50% phí chuyển nhượng nếu CLB La Liga bán cầu thủ người Brazil trong tương lai. Ngoài ra, MU cũng không phải đền bù tiền lương cho Antony. Cựu sao Ajax muốn hoàn thành vụ chuyển nhượng đến Betis càng nhanh càng tốt.
|
Trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng, MU thành công đẩy Jadon Sancho sang Aston Villa dưới dạng cho mượn. Sancho trải qua mùa giải trước cho mượn tại Chelsea với 41 lần ra sân. Sau khi "The Blues" không kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 25 triệu bảng, Sancho trở thành một trong 5 cầu thủ "Quỷ đỏ" không được tham gia chuyến du đấu hè. Việc cập bến sân Villa Park giúp Sancho tránh viễn cảnh "ngồi chơi xơi nước" mùa này.
|
Truyền thông Anh đồng loạt xác nhận Andre Onana đồng ý gia nhập Trabzonspor theo dạng cho mượn từ MU khi thị trường chuyển nhượng ở Thổ Nhĩ Kỳ còn mở tới ngày 12/9. Kể từ khi cập bến sân Old Trafford từ Inter Milan với giá 47,2 triệu bảng cách đây hai năm, Onana nhiều lần mắc sai lầm và không duy trì được sự ổn định.
|
Ở chiều ngược lại, MU mua sắm rầm rộ khi mang về 5 tân binh gồm Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, Diego Leon, Benjamin Sesko và Sense Lammens. Hàng công "Quỷ đỏ" có sự thay đổi lớn, qua đó được kỳ vọng thi đấu lột xác ở mùa giải năm nay.
