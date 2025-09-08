Dàn cầu thủ rời MU trong hè 2025

Trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng, MU thành công đẩy Jadon Sancho sang Aston Villa dưới dạng cho mượn. Sancho trải qua mùa giải trước cho mượn tại Chelsea với 41 lần ra sân. Sau khi "The Blues" không kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 25 triệu bảng, Sancho trở thành một trong 5 cầu thủ "Quỷ đỏ" không được tham gia chuyến du đấu hè. Việc cập bến sân Villa Park giúp Sancho tránh viễn cảnh "ngồi chơi xơi nước" mùa này.