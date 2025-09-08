Ngả mũ trước Merino

Mikel Merino là tiền vệ ghi bàn nhiều nhất ở cấp độ đội tuyển quốc gia của bóng đá châu Âu trong năm 2025.

Rạng sáng 8/9, Merino có cú hat-trick ấn tượng trong chiến thắng 6-0 của Tây Ban Nha trước Thổ Nhĩ Kỳ tại vòng loại World Cup 2026. Theo Opta, với 6 pha lập công cho "La Roja", Merino là tiền vệ ghi bàn nhiều nhất ở cấp độ đội tuyển của bóng đá châu Âu trong năm 2025.

Ngôi sao Arsenal thậm chí ghi bàn trong 4 trên 6 trận ra sân gần nhất cho tuyển Tây Ban Nha trong năm 2025. Merino cũng là tiền vệ thứ hai của Tây Ban Nha lập hat-trick trong 15 năm qua, sau Isco, người từng làm được điều này trong trận thắng Argentina vào năm 2018.

Trước Thổ Nhĩ Kỳ, Merino ghi bàn ở các phút 22, 45+1 và 57. Hai trong số ba bàn thắng của ngôi sao đang khoác áo Arsenal vào lưới Thổ Nhĩ Kỳ đều là các pha lập công rất đẹp mắt, tiêu biểu như cú sút xa ấn tượng ở phút 57, nâng tỷ số lên 5-0.

Thành tích này là minh chứng cho sự phát triển vượt bậc của Merino ở vai trò hỗ trợ tấn công tại ĐTQG, và "tiền đạo ảo" ở Arsenal. Mùa trước, cựu cầu thủ Real Sociedad ghi 9 bàn và có 5 kiến tạo cho Arsenal trên mọi đấu trường, nằm trong số ít những tiền vệ trung tâm vượt mốc 10 bàn thắng cộng kiến tạo.

