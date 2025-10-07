Dàn cầu thủ Malaysia cười tươi

|
Theo ghi nhận, toàn đội Malaysia có mặt tại Vientiane trong tối 6/10. Họ sẽ có buổi tập đầu tiên để làm quen điều kiện thời tiết và sân bãi trước khi đối đầu chủ nhà Lào vào tối 9/10.
Hiện tại, "Những chú hổ vàng" dẫn đầu bảng F với 6 điểm, nhiều hơn 3 điểm so với Việt Nam và Lào. Tuy nhiên, biến động nhân sự buộc HLV Peter Cklamovski phải tính toán lại chiến thuật. Từ một đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng F, Malaysia bước vào trận gặp Lào với tâm thế dè chừng.
Dù vậy, dàn cầu thủ được tập trung lên tuyển Malaysia lần này vẫn tỏ ra khá thoải mái. Những bức ảnh do Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đăng tải cho thấy bầu không khí nhẹ nhàng, thân thiện giữa các cầu thủ, người bắt tay, kẻ nở nụ cười, một vài gương mặt quen thuộc tươi tỉnh khi ống kính hướng về mình.
Dù phía sau lưng là áp lực từ vụ việc FIFA cáo buộc FAM dùng giấy tờ giả trong hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch, không ai để lộ dấu hiệu căng thẳng.
Hình ảnh cho thấy dàn cầu thủ Malaysia đang cố gắng giữ vững tinh thần chiến đấu, bất chấp bão scandal đang vây quanh.
Mất 7 trụ cột, Malaysia sớm bổ sung Jordan Mintah. Cầu thủ người Ghana không có gốc gác Malaysia, nhưng được người hâm mộ yêu mến nhờ phong cách thi đấu mạnh mẽ, tinh thần chuyên nghiệp và hiệu suất ghi bàn ấn tượng. Mintah mới được nhập tịch hồi tháng 8 và trải qua quy trình hợp pháp, minh bạch.
Bất kể những rắc rối ngoài sân cỏ, có thể thấy tuyển Malaysia vẫn thể hiện sự chuyên nghiệp, quyết tâm vượt qua khủng hoảng bằng nụ cười và niềm tin.
Thực tế, Malaysia vẫn được đánh giá cao hơn Lào dù đội hình bị xáo trộn. Nếu không có bất ngờ, "Harimau Malaya" khả năng giành trọn vẹn 6 điểm trong 2 lượt trận gặp Lào vào ngày 9/10 và 14/10.
HLV Cklamovski được cho là yêu cầu các học trò tập trung tuyệt đối cho bóng đá, coi trận gặp Lào như cơ hội chứng minh bản lĩnh của đội tuyển trước hoài nghi dư luận.
