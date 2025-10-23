Dàn cầu thủ chạy nhanh nhất Champions League mùa này

|
Lois Openda (Juventus) – 36,2 km/h: Tiền đạo người Bỉ khiến cả châu Âu kinh ngạc với tốc độ "xé gió". Dù vậy, anh chưa có bàn hay kiến tạo sau 2 trận ra sân ở Champions League.
|
Pierre-Emerick Aubameyang (Marseille) – 35,8 km/h: 36 tuổi nhưng Aubameyang vẫn duy trì nền tảng thể lực phi thường. Ngôi sao người Gabon tái hiện phong độ đỉnh cao từng có ở Dortmund, cho thấy tốc độ không tuổi trong hành trình giúp Marseille khởi đầu mùa giải ấn tượng.
|
Jeremie Frimpong (Liverpool) – 35,6 km/h: Tân binh của Liverpool mang đến luồng gió mới nơi hành lang phải. Phong cách "công thủ toàn diện" của Frimpong giúp anh hỗ trợ tấn công và kịp lùi về phòng ngự với tốc độ đáng nể.
|
Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) – 35,4 km/h: Cầu thủ người Đức gốc Nigeria luôn nổi tiếng về khả năng tăng tốc đột ngột. Adeyemi từng được mệnh danh là "tia chớp vàng" ở Bundesliga.
|
Bradley Barcola (Paris Saint-Germain) – 35,0 km/h: Sao trẻ 23 tuổi có tốc độ và kỹ thuật, qua đó thường xuyên làm khổ hậu vệ cánh đối phương.
|
Raoul Bellanova (Atalanta) – 35,0 km/h: Một trong những hậu vệ biên bứt tốc tốt nhất Serie A. Bellanova cho thấy khả năng leo biên không biết mệt, góp phần tạo nên sức sống cho lối chơi tấn công ở cánh đặc trưng của Atalanta.
|
Pedro Neto (Chelsea) – 34,9 km/h: Cầu thủ người Bồ Đào Nha đang thi đấu ấn tượng trong màu áo Chelsea. Tốc độ cùng những pha bứt phá táo bạo của Neto giúp "The Blues" có thêm phương án tấn công hiệu quả ở cánh phải.
|
Djed Spence (Tottenham Hotspur) – 34,5 km/h: Spence là một trong những hậu vệ có nền tảng thể lực tốt nhất Premier League. Dưới thời Thomas Frank, anh được khuyến khích dâng cao thường xuyên và trở thành mũi khoan tốc độ của Spurs.
|
Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) – 34,4 km/h: Hậu vệ trái người Bồ Đào Nha tiếp tục chứng minh giá trị tại PSG. Những pha nước rút dọc biên của Mendes luôn mở ra không gian cho đồng đội tỏa sáng. Hai mùa gần đây, Mendes được đánh giá là hậu vệ biên hay nhất thế giới.
|
Mohamed Salah (Liverpool), Mason Greenwood (Marseille), Lloyd Kelly (Juventus), Timothy Weah (Marseille) – 34,3 km/h: Salah vẫn chạy rất nhanh dù bước sang tuổi 33. Những cầu thủ còn lại cũng sở hữu tốc độ đáng nể.
