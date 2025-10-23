Dàn cầu thủ chạy nhanh nhất Champions League mùa này

Pierre-Emerick Aubameyang (Marseille) – 35,8 km/h: 36 tuổi nhưng Aubameyang vẫn duy trì nền tảng thể lực phi thường. Ngôi sao người Gabon tái hiện phong độ đỉnh cao từng có ở Dortmund, cho thấy tốc độ không tuổi trong hành trình giúp Marseille khởi đầu mùa giải ấn tượng.