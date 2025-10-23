Bến đỗ bất ngờ của nhà vô địch Champions League

Tiền vệ Hakim Ziyech chọn trở lại quê nhà Morocco thi đấu sau 5 tháng thất nghiệp.

Ziyech trở lại quê nhà thi đấu. Ảnh: Reuters.

Hôm 22/10, Ziyech gia nhập Wydad Casablanca theo dạng chuyển nhượng tự do, khép lại quãng thời gian thất nghiệp kể từ khi chia tay Al-Duhail (Qatar).

Theo nhà báo Fabrizio Romano, đôi bên đã đạt được thỏa thuận và Ziyech sẽ sớm ra mắt đội bóng hàng đầu của giải VĐQG Morocco. Hiện tại, Wydad xếp thứ hai trên bảng xếp hạng, kém đội dẫn đầu Maghreb de Fès 1 điểm nhưng vẫn còn 1 trận chưa đấu.

Nhiều cổ động viên tỏ ra tiếc nuối cho Ziyech, cho rằng đây là bước lùi trong sự nghiệp của ngôi sao từng vô địch Champions League. Tuy nhiên, cũng có không ít người hâm mộ bày tỏ sự vui mừng khi Ziyech được trở lại thi đấu trên quê hương, qua đó nuôi hy vọng giành suất dự World Cup 2026.

Ziyech, 32 tuổi, từng được xem là một trong những cầu thủ có kỹ thuật tốt ở châu Âu. Anh từng là trụ cột của tuyển Morocco, bên cạnh những Achraf Hakimi và Sofyan Amrabat.

Sự nghiệp của Ziyech thăng hoa trong màu áo Ajax, nơi anh góp công lớn giúp đội bóng vào đến bán kết Champions League 2018/19. Màn trình diễn ấn tượng này mở đường cho bản hợp đồng trị giá 40 triệu bảng với Chelsea vào mùa hè 2020.

Trong hai mùa đầu tại Stamford Bridge, Ziyech giành Champions League, Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup. Anh được người hâm mộ đặt biệt danh là “phù thủy” nhờ lối chơi sáng tạo và những cú sút xoáy đặc trưng.

Sau khi đánh mất phong độ và rời Chelsea, Ziyech gia nhập Galatasaray năm 2023 và sau đó có thời gian ngắn khoác áo Al-Duhail.

