Champions League vẫn thuộc về kẻ mạnh

Những gì đang diễn ra sau vòng đấu thứ 3 của giai đoạn phân hạng Champions League 2025/26 một lần nữa khẳng định chân lý muôn thuở: quyền lực vẫn thuộc về kẻ mạnh.

PSG có chiến thắng hủy diệt Leverkusen 7-2.

Từ lâu, thể thức mới của Champions League 2025/26 được kỳ vọng mang đến sự công bằng và kịch tính hơn. Song, những gì diễn ra từ đầu mùa chỉ cho thấy sự cải thiện đáng kể về số lượng bàn thắng và tính giải trí. Những bất ngờ hiếm khi xuất hiện.

Trong hai ngày thi đấu 22 và 23/10, tổng cộng 71 bàn thắng được ghi, thiết lập nên kỷ lục mới của giải đấu. Phần lớn các cuộc đối đầu trở thành bữa tiệc tấn công mãn nhãn, vượt trội hẳn so với những vòng đấu phòng ngự chặt chẽ của quá khứ.

Tuy nhiên, khi nhìn vào bảng xếp hạng (BXH) cập nhật đến 23/10, mọi thứ dường như "đâu lại vào đấy": các ông lớn châu Âu tiếp tục thống trị, trong khi những bất ngờ chỉ là gia vị tạm thời.

Bùng nổ bàn thắng

Thể thức mới của giải đấu một lần nữa khơi dậy bản năng tấn công, khi mỗi CLB chỉ đấu 8 trận (4 sân nhà, 4 sân khách) trước khi xếp hạng chung. Vì hiệu số là yếu tố tiên quyết trên bảng xếp hạng tổng (sau điểm), các trận đấu giờ đây cởi mở hơn, dẫn đến cơn mưa bàn thắng ở loạt trận thứ 3.

Hôm 22/10, PSG đè bẹp Leverkusen tới 7-2, Barcelona hủy diệt Olympiacos 6-1, hay PSV Eindhoven vùi dập Napoli 6-2. Sang ngày 23/10, Chelsea "xé toạc" Ajax 5-1, Liverpool đè bẹp Frankfurt 5-1, và Bayern Munich dễ dàng hạ Club Brugge 4-0. Những con số này không chỉ hấp dẫn khán giả mà còn chứng minh rằng, khi loại bỏ áp lực thận trọng, các HLV sẵn sàng mạo hiểm hơn với hàng công.

Tổng bàn thắng vòng này cán mốc 71, cao nhất kể từ khi áp dụng thể thức mới mùa trước. Điều này khiến Champions League trở nên "dễ thở" hơn cho người xem, nhưng cũng đặt ra câu hỏi: Liệu sự bùng nổ này có bền vững, hay chỉ là ảo ảnh từ lịch thi đấu dễ chịu ban đầu?

Kẻ mạnh khẳng định vị thế

Những chiến thắng áp đảo của PSG, Barca, Arsenal, Man City, Liverpool, Chelsea và Bayern không chỉ mang về 3 điểm mà còn củng cố vị trí của họ ở nửa trên BXH. Ngược lại, các đội như Ajax, Kairat hay Copenhagen gần như không thể tạo nên bất ngờ. Ngay cả những đội được kỳ vọng làm ngựa ô như Leverkusen, Napoli, Benfica hay cũng đang chật vật và có nguy cơ bị loại sớm.

Không ai cản nổi Bayern.

Điều này chứng tỏ thể thức mới chưa đủ để lật đổ trật tự cũ. Sau loạt trận thứ 3, BXH chung (dựa trên điểm số, hiệu số bàn thắng/thua và các tiêu chí phụ) cho thấy sự phân hóa rõ rệt.

Top 8 (trực tiếp vào vòng knock-out) vẫn là sân chơi của các CLB giàu truyền thống và ngân sách lớn như Bayern Munich, PSG, Real Madrid, Inter Milan, Arsenal (cùng 9 điểm) hay Dortmund, Manchester City (cùng 7 điểm.

Nhìn vào cục diện này, dễ thấy "kẻ mạnh" như PSG (nhà đương kim vô địch), Inter (đương kim á quân) Bayern, Arsenal, Real Madrid hay Man City, Liverpool vẫn đang dẫn dắt cuộc đua. Các bất ngờ như Newcastle (hạng 8 với 6 điểm sau khi thắng Benfica) hay Galatasaray (hạng 14 với chiến thắng Bodø/Glimt) chỉ là những đốm lửa nhỏ, chưa đủ để thách thức trật tự.

Thể thức mới của Champions League quả thực đã mang đến sự bùng nổ bàn thắng và kịch tính, khiến giải đấu trở nên dễ tiếp cận hơn với người hâm mộ. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn "đâu lại vào đấy": kẻ mạnh tiếp tục thống trị BXH, và cuộc chiến thực sự chỉ bắt đầu từ vòng knock-out.

Liệu những bất ngờ có thể lật ngược thế cờ ở các vòng sau? Hãy chờ xem, nhưng một điều chắc chắn: quyền lực bóng đá châu Âu vẫn nằm trong tay những gã khổng lồ.