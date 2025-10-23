Độc lạ Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt trải qua ba trận đấu đầu tiên tại Champions League mùa giải 2025/26 với chỉ hai kịch bản, thắng ấn tượng 5-1 hoặc thua 1-5.

Eintracht Frankfurt đang trở thành tâm điểm chú ý tại Bundesliga và Champions League mùa giải năm nay khi trận đấu nào của họ cũng đầy ắp bàn thắng.

Eintracht Frankfurt khởi đầu hành trình tại Champions League mùa giải 2025/26 với một chiến thắng ấn tượng 5-1 trước Galatasaray, khiến người hâm mộ không khỏi phấn khích. Cú nổ lớn này cho thấy sức mạnh và tiềm năng của đội bóng Đức trong đấu trường châu Âu. Tuy nhiên, kịch tính không dừng lại ở đó.

Trong hai trận đấu tiếp theo, Eintracht Frankfurt bất ngờ nhận liên tiếp hai thất bại với cùng tỉ số 1-5, đúng như kết quả trận mở màn nhưng theo chiều hướng ngược lại. Trận thua đầu tiên của họ tại châu Âu mùa này là thất bại nặng nề trước Atletico Madrid vào ngày 1/10, nơi các bàn thắng của Robin Le Normand, Antoine Griezmann, Julián Álvarez, Giacomo Raspadori và Giuliano Simeone nhấn chìm "Đại bàng" Đức.

Tiếp đó, vào rạng sáng 23/10, họ lại hứng chịu cơn mưa bàn thắng từ Liverpool tại sân nhà Deutsche Bank Park, với tỉ số thua 1-5. Ở màn so tài với Liverpool mới đây, Frankfurt ghi bàn mở tỷ số trước, nhưng không thể bảo vệ thành quả. Người cũ Hugo Ekitike thậm chí còn ghi bàn, giúp Liverpool lội ngược dòng đầy ấn tượng.

Sự trùng hợp đáng kinh ngạc trong ba trận đầu mùa của Frankfurt tại Champions League tạo nên một câu chuyện độc lạ, khiến người hâm mộ và giới chuyên môn không khỏi ngạc nhiên và tò mò.

Các trận đấu của Frankfurt mùa này đạt tỷ lệ trung bình lên tới 5,4 bàn/trận, cao nhất trong top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu mùa này. Chỉ duy nhất một trận đấu chính thức của Frankfurt mùa này có 3 bàn, đó là khi họ để thua Bayern 0-3 ở Bundesliga. Còn lại, tất cả các trận đấu khác của họ đều có ít nhất 4 bàn trở lên.

Với các trận đấu đầy ắp bàn thắng, Eintracht đang tạo ra hiện tượng thú vị mùa mày về một đội bóng công hay nhưng cũng thủ tồi.