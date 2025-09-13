Dakota Johnson mặc xuyên thấu

Dakota Johnson diện thiết kế Gucci tại sự kiện mới đây. Nữ diễn viên từng nhiều lần thu hút sự chú ý với phong cách này trên thảm đỏ.

Theo Page Six, Dakota Johnson thu hút mọi ánh nhìn khi tham dự bữa tiệc tại quỹ từ thiện chăm sóc phụ nữ Kering. Trong chiếc váy Gucci xuyên thấu thêu họa tiết ôm body, nữ diễn viên khoe khéo nội y đến từ thương hiệu Fleur du Mal.

Ngôi sao phim Materialists tô điểm thêm với đôi giày cao gót quai mảnh cùng một số món trang sức kim cương và ngọc lục bảo của Jessica McCormack. Trong một bức ảnh, Dakota Johnson cho thấy sự tinh nghịch trước ống kính truyền thông.

Dakota Johnson khoe vóc dáng gợi cảm qua chiếc váy xuyên thấu. Ảnh: Splash/Backgrid.

Chỉ vài tháng sau khi chia tay Chris Martin - thủ lĩnh ban nhạc Coldplay, Dakota Johnson thường xuyên xuất hiện với phong cách gợi cảm. Đặc biệt, nữ diễn viên ưa chuộng mốt váy xuyên thấu.

Hồi tháng 6, Dakota Johnson rạng rỡ dạo bước trong trang phục tới từ nhà thiết kế Nensi Dojaka. Trước đó tại buổi công chiếu Madame Web, cô khiến nhiều người choáng ngợp khi diện váy xẻ sâu táo bạo.

Dakota Johnson sinh năm 1989, nổi tiếng khi đảm nhận vai nữ chính trong phim 50 sắc thái. Tháng 3/2024, nữ diễn viên tham gia bộ phim siêu anh hùng Madame Web thuộc Vũ trụ Người Nhện của Sony. Tuy nhiên, Madame Web gây thất vọng về nội dung và đạt doanh thu thấp.