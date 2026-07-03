Đại tá Vũ Cao Sơn giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Tài chính

Đại tá Vũ Cao Sơn, Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an), được tiếp nhận đến công tác tại Bộ Tài chính và giữ chức Chánh Văn phòng Bộ.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn (bên trái) trao quyết định bổ nhiệm cho Đại tá Vũ Cao Sơn (bên phải). Ảnh: Bộ Tài chính.

Ngày 3/7, Bộ Tài chính công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Tài chính về công tác cán bộ. Theo đó, Đại tá Vũ Cao Sơn, Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an), được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Bộ Tài chính từ ngày 1/7.

Ông Vũ Cao Sơn có nhiều năm công tác trong ngành công an tại các đơn vị, địa phương. Ông cho biết sẽ cùng tập thể Văn phòng Bộ Tài chính tập trung cải tiến công tác tham mưu và phối hợp điều hành.

Bộ Tài chính hiện có 34 đầu mối trực thuộc, gồm 29 tổ chức hành chính, 4 đơn vị sự nghiệp công lập và 1 đơn vị đặc thù.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho hay Văn phòng Bộ là đơn vị giữ vai trò trung tâm trong tham mưu tổng hợp, đôn đốc, điều phối và bảo đảm hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành của Bộ.

Vì vậy, việc kiện toàn chức danh Chánh Văn phòng có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Bộ Tài chính đang tiếp tục đổi mới phương thức quản trị, ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Trước đó, ngày 30/6, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã công bố quyết định biệt phái Đại tá Vũ Cao Sơn đến công tác tại Bộ Tài chính từ ngày 1/7. Việc này nhằm đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ và tăng cường sự phối hợp giữa hai bộ trong giai đoạn mới.