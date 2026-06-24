Đề xuất tiếp tục giảm thuế xăng dầu đến hết tháng 9

Bộ Tài chính đề xuất kéo dài thời gian áp dụng các chính sách giảm thuế đối với xăng dầu và nhiên liệu bay đến hết ngày 30/9, thay vì kết thúc vào cuối tháng 6 như hiện nay.

Theo dự thảo nghị quyết đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, các chính sách thuế đang áp dụng với xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu được đề xuất gia hạn hiệu lực thêm 3 tháng, từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/9.

Cụ thể, cơ quan soạn thảo đề xuất kéo dài thời hạn áp dụng Nghị định 72/2026 về giảm thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu. Đồng thời, tiếp tục duy trì các chính sách ưu đãi về thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với xăng dầu, nhiên liệu bay theo các nghị quyết đã được ban hành trước đó.

Theo Bộ Tài chính, việc gia hạn nhằm góp phần ổn định thị trường xăng dầu trong nước, bảo đảm an ninh năng lượng và hỗ trợ mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều biến động.

Từ cuối tháng 3, Chính phủ đã áp dụng hàng loạt biện pháp giảm thuế với xăng dầu, đưa thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay về mức 0 đồng/lít; thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0%; đồng thời không thu VAT đối với các mặt hàng này nhưng vẫn cho phép khấu trừ thuế đầu vào. Các chính sách trên ban đầu được áp dụng đến hết ngày 30/6.

Đối với ngành hàng không, việc tiếp tục duy trì chính sách ưu đãi thuế với nhiên liệu bay được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực chi phí khai thác cho các hãng trong bối cảnh giá dầu thế giới còn biến động.

Trước đó, trong quá trình Quốc hội thảo luận về chính sách thuế với xăng dầu, một số đại biểu cũng đề xuất kéo dài thời gian áp dụng đến hết năm 2026 hoặc ít nhất đến ngày 30/9 nhằm tạo sự ổn định cho doanh nghiệp và người dân.