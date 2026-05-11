Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn đảm nhận thêm nhiệm vụ

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 825 về việc bổ nhiệm kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội.

Theo đó, ông Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Tài chính, được bổ nhiệm kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội, thay ông Nguyễn Văn Thắng - Phó thủ tướng - đã đảm nhiệm công tác khác. Quyết định có hiệu lực từ ngày 11/5.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn.

Theo Nghị định số 197/2025 của Chính phủ, Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội (Hội đồng) được tổ chức ở cấp quốc gia, có trách nhiệm giúp Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo, giám sát hoạt động của cơ quan bảo hiểm xã hội và tư vấn chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Hội đồng sẽ thông qua chiến lược phát triển ngành bảo hiểm xã hội, kế hoạch dài hạn, 5 năm về thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, chiến lược đầu tư dài hạn trước khi cơ quan bảo hiểm xã hội trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hội đồng cũng có trách nhiệm thông qua kế hoạch hàng năm về thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; các báo cáo hàng năm về việc thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; tình hình quản lý và sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm thất nghiệp, quỹ bảo hiểm y tế trước khi cơ quan bảo hiểm xã hội trình cấp có thẩm quyền.

Cùng đó là dự toán hàng năm về thu, chi các quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm thất nghiệp, quỹ bảo hiểm y tế; mức chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; báo cáo quyết toán về chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm xã hội trước khi cơ quan bảo hiểm xã hội trình cơ quan có thẩm quyền. Đề án, phương án bảo toàn và tăng trưởng các quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm thất nghiệp, quỹ bảo hiểm y tế.

Hội đồng sẽ quyết định và chịu trách nhiệm trước Chính phủ về danh mục đầu tư, cơ cấu đầu tư và phương thức đầu tư cụ thể của các quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm thất nghiệp, quỹ bảo hiểm y tế trên cơ sở đề nghị của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Đồng thời, giám sát, kiểm tra việc thực hiện của cơ quan bảo hiểm xã hội về các chiến lược, kế hoạch, đề án sau khi được phê duyệt.

Nhiệm vụ khác của Hội đồng là kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, chiến lược phát triển bảo hiểm xã hội, kiện toàn hệ thống tổ chức cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ chế quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm thất nghiệp, quỹ bảo hiểm y tế...