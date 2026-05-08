Dự án lớn nhất của Ấn Độ tại Việt Nam sắp tăng gấp đôi công suất

Thông tin được đưa ra tại buổi làm việc giữa Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn và Tổng giám đốc Sunil D’Souza của Tata Consumer Products chiều 7/5.

Cụ thể, chiều 7/5, tại TP Mumbai (Ấn Độ), trong khuôn khổ các hoạt động của Đoàn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và làm việc tại Ấn Độ, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn đã tiếp ông Sunil D'Souza - Tổng giám đốc Tata Consumer Products.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng đánh giá cao kết quả đầu tư kinh doanh của Tata Consumer Products thông qua dự án Công ty TNHH Tata Coffee Việt Nam tại TP.HCM, đây cũng là dự án đầu tư lớn nhất của Ấn Độ tại Việt Nam.

Bộ trưởng hoan nghênh việc Tata Consumer Products đang khởi công giai đoạn II của dự án, dự kiến đi vào vận hành chính thức trước tháng 7/2027 và sẽ gia tăng gấp đôi công suất sản xuất của dự án.

Ông Sunil D’Souza cho biết Tập đoàn Tata đánh giá cao môi trường đầu tư và tiềm năng phát triển lĩnh vực chế biến hàng tiêu dùng của Việt Nam, mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các bộ, ngành trong quá trình mở rộng hoạt động sản xuất, tăng cường hợp tác với các đối tác Việt Nam trong lĩnh vực chế biến sâu và phát triển chuỗi cung ứng bền vững.

Đáp lại, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết Việt Nam đang ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến nông sản theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững; khuyến khích các dự án chế biến sâu, ứng dụng công nghệ hiện đại, phát triển chuỗi cung ứng bền vững và nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản xuất khẩu.

Bộ trưởng đề nghị Tata Consumer Products tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nghiên cứu mở rộng sang các lĩnh vực thế mạnh khác như sản xuất trà và thực phẩm chế biến. Bộ Tài chính Việt Nam sẽ đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho Tata Consumer Products hoạt động hiệu quả và đóng góp tích cực vào nền kinh tế.

Tata là tập đoàn đa ngành lớn và lâu đời nhất của Ấn Độ, được thành lập từ năm 1868. Tập đoàn hiện hoạt động tại hơn 100 quốc gia, với các lĩnh vực chủ chốt như thép, năng lượng, ôtô, công nghệ, tài chính, hạ tầng và hàng tiêu dùng. Trong đó, Tata Consumer Products là công ty thành viên chủ lực của tập đoàn trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), đặc biệt nổi bật trong các ngành trà, cà phê, nước uống và thực phẩm đóng gói.

Doanh nghiệp hiện sở hữu nhiều thương hiệu lớn như Tata Tea, Tetley, Tata Coffee và Eight O’Clock Coffee, có mạng lưới phân phối rộng khắp tại nhiều thị trường quốc tế. Tata Consumer Products hiện là nhà sản xuất và phân phối trà lớn thứ hai thế giới, đồng thời là một trong những nhà sản xuất cà phê hàng đầu thế giới.