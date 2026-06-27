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Thể thao World Cup 2026

Đã xác định 8 cặp đấu vòng knock-out World Cup 2026

  • Thứ bảy, 27/6/2026 09:43 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

8 trên 16 cặp đấu vòng 32 đội World Cup đã được xác định sau loạt trận sáng 27/6. Brazil gặp Nhật Bản, còn Cape Verde chạm trán đương kim vô địch Argentina.

Tâm điểm của loạt trận là cuộc đối đầu giữa Brazil và Nhật Bản vào ngày 30/6. Đại diện Nam Mỹ tiến vào vòng knock-out với tư cách đội nhất bảng, trong khi Nhật Bản tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những đội bóng châu Á thi đấu ổn định nhất giải.

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Đã xác định 8/16 cặp đấu vòng 32 đội World Cup 2026. Đồ họa: 433.

Đương kim á quân Pháp sẽ chạm trán Thụy Điển trong trận đấu được đánh giá cân tài cân sức. Trong khi đó, Đức chỉ phải gặp Paraguay, còn Hà Lan đối đầu Morocco ở một cặp đấu được dự báo không dễ dàng cho "Cơn lốc màu da cam".

Na Uy, đội gây tranh cãi khi cất hàng loạt trụ cột ở trận thua Pháp 0-5, sẽ đối đầu Bờ Biển Ngà. Đây được xem là đối thủ dễ chịu hơn so với nhiều lựa chọn khác ở vòng knock-out. Ở các cặp đấu xác định khác, chủ nhà Canada chạm trán Nam Phi trong khi Mỹ đối đầu Bosnia & Herzegovina trên sân nhà.

Đương kim vô địch Argentina sẽ gặp hiện tượng Cape Verde. Đội bóng này lần đầu dự World Cup nhưng tạo địa chấn khi vượt qua vòng bảng với 3 trận hòa.

Đáng chú ý, Tây Ban Nha vẫn phải chờ đối thủ do vị trí nhì bảng J chưa được xác định. Tương tự, Mexico, Thụy Sĩ, Australia cùng hai đội nhất bảng G và K cũng sẽ phải đợi các lượt trận cuối của vòng bảng để biết đối thủ tiếp theo.

Đến thời điểm hiện tại, 8 cặp đấu vòng 32 đội được xác định gồm Nam Phi - Canada, Brazil - Nhật Bản, Đức - Paraguay, Hà Lan - Morocco, Bờ Biển Ngà - Na Uy, Pháp - Thụy Điển, Mỹ - Bosnia & Herzegovina và Argentina - Cape Verde.

Các cặp đấu còn lại sẽ được chốt sau khi những bảng đấu cuối cùng hoàn tất, qua đó khép lại bức tranh vòng bảng và mở màn giai đoạn loại trực tiếp của World Cup 2026.

Khoảnh khắc hài hước của tuyển thủ Đức Đoạn video Leon Goretzka vô tình lên nhầm xe buýt của đội tuyển Ecuador sau trận đấu hôm 26/6 đang nhận được nhiều sự quan tâm của các CĐV trên X.

Đối thủ của Argentina ở vòng knock-out World Cup

Lần đầu dự World Cup, Cape Verde khiến tất cả bất ngờ khi vượt qua vòng bảng sau chuỗi trận ấn tượng trước những đối thủ được đánh giá vượt trội.

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Minh Nghi

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