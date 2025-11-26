Đã rõ nguyên nhân hàng trăm người ở TP.HCM ngộ độc bánh mì

Hơn 300 người tại TP.HCM nghi ngờ bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở bánh mì cóc. Sở An toàn thực phẩm TP.HCM xác định nguyên nhân là vi khuẩn Salmonella.

Tiệm bánh mì bị yêu cầu ngưng hoạt động sau khi xảy ra vụ ngộ độc. Ảnh: P.T.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM vừa công bố kết quả điều tra vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến cơ sở kinh doanh bánh mì cóc C.B. (112A Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông). Vụ việc được phản ánh vào ngày 7/11, ngay sau khi nhiều người nghi ngờ bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở này.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở An toàn thực phẩm phối hợp cùng Sở Y tế, UBND phường Hạnh Thông và các cơ sở khám chữa bệnh tiến hành xác minh, điều tra theo Quyết định số 39/2006/QĐ-BYT về “Quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm”.

Từ ngày 7 đến 12/11, cơ quan chức năng điều tra dịch tễ tại các bệnh viện gồm Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh, Bệnh viện đa khoa quốc tế Becamex, đồng thời tổng hợp thông tin từ các báo cáo y tế. Kết quả đến ngày 13/11, tổng cộng TP.HCM ghi nhận 316 trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì của cơ sở này.

Song song, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM lấy mẫu nguyên liệu và kiểm tra điều kiện chế biến, hồ sơ pháp lý, cơ sở vật chất và người tham gia chế biến. Các bệnh viện hỗ trợ lấy 27 mẫu bệnh phẩm, trong đó 15 mẫu phát hiện vi khuẩn Salmonella.

Dựa trên kết quả điều tra dịch tễ, xét nghiệm và ý kiến chuyên môn từ Viện Y tế công cộng TP.HCM, Sở Y tế cùng các bệnh viện, Sở An toàn thực phẩm kết luận đây là vụ ngộ độc thực phẩm do cơ sở bánh mì cóc C.B. gây ra, thức ăn nguyên nhân là bánh mì và vi khuẩn Salmonella là căn nguyên.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục xử lý cơ sở vi phạm, đồng thời tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực hiện nghiêm các điều kiện an toàn thực phẩm, kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, vệ sinh chế biến, kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thực phẩm để phòng ngừa ngộ độc trong tương lai.

Vi khuẩn Salmonella là một trong những tác nhân phổ biến gây ngộ độc thực phẩm, thường lây qua thực phẩm nhiễm bẩn như thịt, trứng, sữa và các món ăn đường phố chưa được chế biến an toàn. Khi xâm nhập vào cơ thể, Salmonella có thể gây các triệu chứng như tiêu chảy, sốt, buồn nôn và nôn mửa, trong một số trường hợp có thể dẫn đến mất nước nặng và cần nhập viện.