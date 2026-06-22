Cựu sao MU đốn ngã đồng đội ở tuyển Hà Lan

Wout Weghorst trở thành tâm điểm tranh cãi sau pha vào bóng nguy hiểm với đồng đội Lutsharel Geertruida trong buổi tập của tuyển Hà Lan ở World Cup 2026.

Geertruida ôm chân đau đớn sau cú va chạm.

Tiền đạo từng khoác áo Manchester United khiến người hâm mộ Hà Lan lo lắng khi có pha tranh chấp quyết liệt với đồng đội Lutsharel Geertruida trong buổi tập chuẩn bị cho lượt trận cuối bảng F World Cup 2026.

Theo đoạn video lan truyền trên mạng xã hội X, Weghorst lao vào từ phía sau nhằm cướp bóng và tác động mạnh vào mắt cá chân của Geertruida. Hậu vệ Hà Lan lập tức ngã xuống sân, ôm chân đau đớn và hét lớn khiến các đồng đội xung quanh không khỏi giật mình.

Khoảnh khắc này nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh cãi. Nhiều CĐV cho rằng Weghorst đã quá máu lửa trong một buổi tập vốn chủ yếu nhằm duy trì cảm giác bóng và hạn chế rủi ro chấn thương trước trận đấu quan trọng.

Ngay sau pha va chạm, chân sút 33 tuổi lập tức chạy đến kiểm tra tình trạng của Geertruida. May mắn cho tuyển Hà Lan, hậu vệ này không gặp tổn thương nghiêm trọng và vẫn có thể tiếp tục tập luyện.

Trên các diễn đàn bóng đá, phản ứng của người hâm mộ khá gay gắt. Một tài khoản nhận xét rằng Weghorst dường như không phân biệt được đâu là buổi tập và đâu là trận đấu chính thức. Người khác cho rằng việc thực hiện một pha tắc bóng mạnh với đồng đội ở giai đoạn nhạy cảm của World Cup là điều khó chấp nhận.

Sự việc càng khiến cái tên Weghorst trở thành chủ đề bàn tán bởi anh vẫn chưa được sử dụng tại World Cup 2026. Tiền đạo này chỉ ngồi dự bị trong trận hòa Nhật Bản 2-2 và chiến thắng 5-1 trước Thụy Điển.

Sau hai mùa khoác áo Ajax với 20 bàn sau 65 lần ra sân, Weghorst chuẩn bị trở thành cầu thủ tự do trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Cựu tiền đạo MU đang chờ cơ hội được ra sân ở trận gặp Tunisia, nhưng trước mắt anh lại gây chú ý bởi một tình huống khiến chính đồng đội phải ôm chân đau đớn trên sân tập.

Highlights Hà Lan 5-1Thụy Điển Hà Lan hủy diệt Thụy Điển 5-1 tại lượt trận thứ hai bảng F World Cup 2026 sáng 21/6.