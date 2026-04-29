Cựu sao Manchester City chơi lớn sau chức vô địch Châu Á

  • Thứ tư, 29/4/2026 19:12 (GMT+7)
Riyad Mahrez chi toàn bộ khoản tiền thưởng cho đồng đội tại Al Ahli khi tặng mỗi người một chiếc Rolex trị giá 17.000 bảng sau chức vô địch AFC Champions League 2025/26.

Mahrez vẫn chất chơi như ngày nào.

Sau mùa giải thành công cùng Al Ahli, Mahrez tiếp tục gây chú ý bằng hành động bạo chi của mình. Ngôi sao người Algeria đặt làm riêng loạt đồng hồ Rolex dành tặng toàn bộ đồng đội để ăn mừng danh hiệu cấp châu lục.

Theo thông tin được chia sẻ, mỗi chiếc đồng hồ có giá khoảng 17.000 bảng. Điểm đặc biệt nằm ở chi tiết cá nhân hóa khi trên mặt sau đều được khắc tên từng cầu thủ cùng hình ảnh chiếc cúp vô địch AFC Champions League.

Món quà được xem là lời cảm ơn của Mahrez dành cho tập thể Al Ahli sau hành trình đáng nhớ. Cựu sao Manchester City là một trong những nhân tố nổi bật giúp đội bóng Saudi Arabia chinh phục sân chơi số một châu Á cấp CLB.

Không chỉ tạo dấu ấn trên sân cỏ, Mahrez còn cho thấy tầm ảnh hưởng lớn trong phòng thay đồ. Việc mạnh tay thưởng quà cho cả đội giúp bầu không khí chiến thắng tại Al Ahli thêm phấn khích, đồng thời thể hiện sự gắn kết của tập thể sau mùa giải thành công.

Ở tuổi 35, Mahrez vẫn duy trì hình ảnh của một ngôi sao lớn. Từ châu Âu sang Trung Đông, cầu thủ chạy cánh này tiếp tục biết cách khiến tên tuổi của mình được nhắc đến, lần này không phải bằng một bàn thắng đẹp mắt mà bằng món quà xa xỉ dành cho các đồng đội.

Mahrez hiện đã đóng góp vào 11 bàn thắng sau 23 lần ra sân cho Al Ahli mùa giải năm nay, Sau chức vô địch châu lục, mục tiêu của đội bóng là san bằng cách biệt với Al Nassr của Cristiano Ronaldo tại Saudi Pro League.

Thái Viên

