Cựu cầu thủ Premier League thoát chết sau cú tông nát siêu xe

Eljero Elia vừa thoát chết sau vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng trên đường cao tốc A4, gần thành phố Leiden (Hà Lan) tối 4/10 (giờ địa phương).

Chiếc siêu xe của Elia biến dạng phần đầu.

Theo cảnh sát, chiếc Lamborghini Urus trị giá 270.000 bảng của Elia va chạm với 2 ô tô khác vào khoảng 10 giờ tối. Dù các phương tiện hư hỏng nặng, trong đó siêu xe của Elia gần như bị phá hủy hoàn toàn, rất may không ai bị thương nghiêm trọng. Tuy nhiên, hai tài xế liên quan được đưa về đồn để thẩm vấn và kiểm tra nồng độ cồn.

Elia cũng bị cảnh sát tạm giữ để lấy lời khai. Trả lời phỏng vấn kênh Omroep West, cựu cầu thủ 38 tuổi kể lại khoảnh khắc kinh hoàng: "Tôi đang lái xe trên đoạn đường vốn rất vắng vào giờ đó. Bất ngờ, các xe phía trước phanh gấp, tôi cũng phanh nhưng xe bị trượt và mất lái. Mọi thứ xảy ra quá nhanh".

Sau khi được thẩm vấn, Elia cho biết đã trở về nhà. Cảnh sát Hà Lan vẫn tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc, trong đó khả năng có yếu tố rượu bia đang được xem xét.

Elia từng là tài năng sáng giá của bóng đá Hà Lan. Anh chơi cho Juventus, Feyenoord, FC Twente, Werder Bremen và Southampton. Elia ghi 2 bàn trong 17 trận tại Premier League mùa 2014/15. Ở cấp đội tuyển, anh có 30 lần khoác áo tuyển Hà Lan.

Elia giải nghệ năm 2022 sau chấn thương dây chằng. Hiện anh sống cùng vợ - Sanne Elia, chủ thương hiệu chăm sóc tóc Heavenly Beauty, và ba người con Heavenly, Seal và Eljero Dream.