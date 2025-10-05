Odegaard tạo kỷ lục đau đớn nhất Premier League

Chỉ ba ngày sau màn trình diễn “phi thường” trước Olympiakos ở Champions League, Martin Odegaard lại trở thành tâm điểm của một kỷ lục không mong đợi.

Odegaard lại dính chấn thương.

Trong chiến thắng 2-0 của Arsenal trước West Ham tại Emirates thuộc vòng 7 Premier League hôm 4/10, đội trưởng người Na Uy bị thay ra sau 30 phút - qua đó trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Premier League bị rút khỏi sân trước hiệp một ở ba trận liên tiếp được đá chính.

Khi may mắn ngoảnh mặt với đội trưởng

Odegaard, 26 tuổi, khởi đầu mùa giải mới trong tâm thế là thủ lĩnh tinh thần của Arsenal, người mang tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lối chơi của Mikel Arteta. Nhưng thay vì tạo nên những khoảnh khắc ma thuật quen thuộc, anh lại bị vận rủi đeo bám.

Hai lần trước đó, Odegaard phải rời sân sớm trong các trận gặp Leeds và Nottingham Forest vì chấn thương vai. Lần này, nguyên nhân đến từ một pha va chạm đầu gối với tiền đạo Crysencio Summerville bên phía West Ham.

“Cậu ấy không lạc quan”, Arteta nói sau trận. “Hiện Odegaard phải mang nẹp gối. Chúng tôi cần chờ kết luận từ đội ngũ y tế, nhưng rõ ràng mùa này chúng tôi không gặp nhiều may mắn - vai hai lần, giờ đến đầu gối. Hy vọng chấn thương không quá nghiêm trọng”.

Odegaard phải rời sân sớm trong trận gặp West Ham.

Trong chiến thắng 5-0 trước Leeds ngày 23/8, Odegaard phải rời sân ở phút 38 sau pha ngã sai tư thế. Tới trận gặp Nottingham Forest ngày 13/9, anh trở lại đội hình chính nhưng chỉ trụ được 18 phút vì tái phát chấn thương vai. Và giờ đây, ở cuộc đối đầu West Ham, anh lại gục ngã sau nửa giờ thi đấu - dù vừa chơi trọn 90 phút tại Champions League hồi giữa tuần.

Mùa trước, Odegaard ra sân 45 trận trên mọi đấu trường, là bộ não sáng tạo trong lối chơi kiểm soát của Arsenal. Nhưng chính những chấn thương nối tiếp - của cả anh và các trụ cột khác - đã khiến “Pháo thủ” hụt hơi trong cuộc đua vô địch 2024/25.

Arteta và bài toán không Odegaard

Nếu như một năm trước, mất Odegaard có thể khiến Arsenal khủng hoảng, thì mùa này mọi thứ đã khác. Với hơn 250 triệu bảng chi ra trong mùa hè, Arteta có trong tay một đội hình sâu và linh hoạt hơn bao giờ hết.

Khi Odegaard rời sân, ông lập tức tung Martin Zubimendi - tân binh 60 triệu bảng - vào thay, và chính tiền vệ người Tây Ban Nha là người khởi nguồn cho bàn mở tỷ số: đường chuyền dài tinh tế của anh giúp Declan Rice ghi bàn trước đội bóng cũ.

Ngay cả khi Rice cũng phải rời sân vì đau lưng, Arsenal vẫn có thể tung vào sân Mikel Merino và tài năng trẻ Ethan Nwaneri, minh chứng rõ ràng cho chiều sâu mà Arteta đã dày công xây dựng.

“Không ai muốn mất cầu thủ sớm như vậy”, Arteta thừa nhận. “Nhưng điều tích cực là chúng tôi có những người có thể vào sân, thay đổi cấu trúc đội hình mà vẫn duy trì hiệu quả”.

Mất Odegaard, Arsenal vẫn không sao.

Sự dày dạn nhân sự không chỉ giúp Arsenal duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu Premier League, mà còn cho thấy họ đã học được bài học cay đắng từ mùa trước - nơi những chấn thương đã đánh gục tham vọng vô địch.

Còn với Odegaard, đây lại là một chương đầy thử thách trong hành trình làm đội trưởng. Khi mọi con mắt đổ dồn về anh, chàng nhạc trưởng tài hoa đang phải chiến đấu với thứ kẻ thù vô hình nhất: vận rủi và thể trạng.

Nếu Arsenal vẫn tiếp tục thắng trong khi Odegaard vắng mặt, đó sẽ là dấu hiệu của một tập thể thật sự trưởng thành. Nhưng với Mikel Arteta, sẽ chẳng gì an tâm bằng việc thấy người đội trưởng của mình trở lại giữa sân, với băng thủ quân trên tay và cây đàn nhạc công trong đôi chân.