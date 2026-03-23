Cựu cầu thủ Anh vượt mốc 1 triệu bảng, đổi đời sau sự nghiệp bóng đá

  • Thứ hai, 23/3/2026 09:18 (GMT+7)
Karen Carney trở thành triệu phú sau khi đăng quang chương trình truyền hình nổi tiếng Strictly Come Dancing, đồng thời ghi nhận mức thu nhập ấn tượng trong năm qua.

Karen Carney giàu sụ.

Theo báo cáo tài chính mới nhất, giá trị vốn chủ sở hữu trong công ty riêng của Karen Carney tăng lên khoảng 950.000 bảng. Cộng thêm khoản tiền thưởng gần 100.000 bảng sau khi đăng quang chương trình Strictly Come Dancing vào tháng 12 năm ngoái, tổng tài sản của cô vượt mốc 1 triệu bảng, qua đó gia nhập hàng ngũ triệu phú.

Các con số thuế cũng phần nào phản ánh thu nhập đáng kể của Carney. Cô nộp 113.678 bảng tiền thuế doanh nghiệp trong năm qua, cho thấy tổng thu nhập ước tính khoảng 450.000 bảng. Sau khi trừ chi phí, cựu tuyển thủ 38 đạt lợi nhuận ròng khoảng 265.000 bảng.

Trong sự nghiệp thi đấu, Carney có 144 lần khoác áo đội tuyển Anh. Dù vậy, cô từng chia sẻ mức thu nhập khi còn chơi bóng không quá cao nhưng điều đó không khiến cô bận tâm.

Việc tham gia Strictly cũng là một bất ngờ lớn. Carney trở thành nữ tuyển thủ Anh thứ 2 góp mặt tại chương trình, sau Alex Scott. Thậm chí, cô tiết lộ gia đình và cả người đồng đội thân thiết Alex Scott cũng không hề hay biết trước quyết định này.

Chia sẻ trên BBC, Carney nói: "Tôi nghĩ mình có chút năng khiếu, từng học nhảy khi còn nhỏ, nhưng đây là một trải nghiệm hoàn toàn khác".

Minh Nghi

