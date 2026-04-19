Cửa rớt hạng mở toang với đội bóng Premier League

Wolves khả năng cao không thể trụ lại Premier League sau khi mùa giải năm nay khép lại.

Cơ hội để Wolves trụ lại Premier League là cực kỳ thấp.

Kịch bản xấu nhất dần thành hiện thực với Wolves sau thất bại 0-3 trước Leeds United thuộc vòng 33 Premier League hôm 18/4. Trong trường hợp West Ham giành ít nhất 1 điểm trước Crystal Palace vào ngày 21/4, khoảng cách giữa Wolves và nhóm an toàn sẽ vượt ngoài tầm với khi số điểm còn lại không đủ để san lấp.

Trận thua thứ 22 mùa này khiến Wolves tiếp tục chìm sâu dưới đáy bảng với vỏn vẹn 17 điểm sau 33 vòng. Sau 8 năm chinh chiến ở hạng đấu cao nhất nước Anh, hành trình của Wolves khả năng cao sẽ khép lại.

Thực tế, "Bầy sói" gần như không thể thoát khỏi khu vực xuống hạng suốt cả mùa. Đáng chú ý, thống kê từ The Opta cho thấy tỷ lệ rớt hạng của đội chủ sân Molineux hiện chạm mốc 100%. Rõ ràng, Wolves khó có cơ hội lật thế cờ.

Trên sân Elland Road, Leeds nhanh chóng áp đặt thế trận. Phút 18, James Justin mở tỷ số bằng cú ngả người móc bóng đẹp mắt từ tình huống phạt góc, khiến khán đài bùng nổ. Chỉ 85 giây sau, đội chủ nhà nhân đôi cách biệt khi Brenden Aaronson cướp bóng và kiến tạo để Noah Okafor dứt điểm gọn gàng.

Wolves gần như không có phản kháng đáng kể và chính thức sụp đổ trong thời gian bù giờ. Dominic Calvert-Lewin bị phạm lỗi trong vòng cấm và tự mình thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định chiến thắng 3-0 cho Leeds.

Ba điểm quan trọng giúp Leeds vươn lên vị trí thứ 15, tạo khoảng cách 9 điểm so với nhóm cầm đèn đỏ và tiến gần hơn tới mục tiêu trụ hạng. Ngược lại, Wolves ở rất gần viễn cảnh phải trở lại Championship.

Wolves sẽ xuống hạng nếu West Ham giành 1 điểm trước Palce ở vòng 33 Premier League.