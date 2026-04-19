Hàng thủ 80 triệu bảng của MU gây ngỡ ngàng

  • Chủ nhật, 19/4/2026 11:00 (GMT+7)
Ra sân với hàng thủ chắp vá, MU vẫn có chiến thắng 1-0 trước Chelsea trên sân khách thuộc vòng 33 Premier League rạng sáng 19/4.

HLV Michael Carrick gây bất ngờ khi sử dụng bộ tứ vệ gồm Luke Shaw, Diogo Dalot, Noussair Mazraoui và tài năng trẻ Ayden Heaven, trong khi Senne Lammens trấn giữ khung thành. Đáng chú ý, tổng chi phí để xây dựng hàng phòng ngự này rơi vào khoảng dưới 80 triệu bảng.

Shaw là bản hợp đồng đắt giá nhất trong số này với mức phí 27 triệu bảng. Theo sau là Dalot (19 triệu bảng) và thủ môn Lammens (18 triệu bảng). Mazraoui có giá 14 triệu bảng, trong khi Ayden Heaven chỉ tiêu tốn khoảng 1 triệu bảng.

Trong bối cảnh 4 trung vệ Harry Maguire, Leny Yoro, Lisandro Martinez và Matthijs de Ligt đều vắng mặt, tài năng trẻ Heaven hiếm hoi được xếp đá chính bên cạnh Mazraoui, người vốn sở trường đá hậu vệ phải. Tuy nhiên, điều quan trọng nằm ở hiệu quả, khi hệ thống phòng ngự này giúp MU giữ sạch lưới và giành 3 điểm quý giá.

Thống kê chỉ ra MU có một ngày thi đấu khó khăn trên sân khách khi phải hứng chịu tới 21 cú sút từ đối thủ. Dù vậy, hàng công của Chelsea gây thất vọng khi chỉ tung ra 3 cú sút trúng đích.

Trong khung gỗ, Lammens chơi chắc chắn với 3 pha cứu thua. Trong khi đó, thần may mắn cũng ngoảnh mặt với đội chủ sân Stamford Bridge khi khung gỗ 2 lần từ chối các pha dứt điểm của Liam Delap và Wesley Fofana.

Hiện tại, thầy trò HLV Carrick giữ vững vị trí thứ 3 với 58 điểm, hơn Liverpool và Chelsea lần lượt 6 và 10 điểm, trong bối cảnh Premier League sẽ có 5 đại diện dự Champions League mùa tới.

Highlights Chelsea 0-1 MU Rạng sáng 19/4 (giờ Hà Nội), MU có chiến thắng 1-0 trước Chelsea ở vòng 33 Premier League để củng cố tấm vé dự Champions League mùa sau.

Duy Luân

