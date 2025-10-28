Cú sốc với Manchester United

Đội chủ sân Old Trafford có thể sẽ trải qua một mùa Giáng sinh đặc biệt khi thiếu hai ngôi sao tấn công quan trọng.

MU mất Mbeumo và Diallo vào giai đoạn quan trọng của mùa giải.

Theo lịch thi đấu vừa được công bố, Amad Diallo và Bryan Mbeumo sẽ phải rời Old Trafford để trở về phục vụ đội tuyển quốc gia tham dự Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) 2025, giải đấu khởi tranh sớm hơn thường lệ, vào đúng dịp Giáng sinh.

Theo kế hoạch, AFCON 2025 khai mạc ngày 22/12 tại Morocco, với trận mở màn giữa đội chủ nhà và Comoros. Hai cầu thủ của MU sẽ cùng ra quân vào ngày 24/12, đúng đêm Giáng sinh. Cameroon của Mbeumo đối đầu Gabon, còn Bờ Biển Ngà của Diallo chạm trán Mozambique.

Không có trận đấu nào diễn ra vào ngày 25/12, nhưng AFCON trở lại ngay trong ngày Boxing Day (26/12). Hai ngày sau, hai đồng đội ở MU sẽ đứng ở hai đầu chiến tuyến khi Cameroon gặp chính Bờ Biển Ngà ở lượt đấu thứ hai bảng F.

Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm AFCON được tổ chức sớm đến vậy, thay vì đầu năm như thông lệ. Điều này đồng nghĩa HLV Ruben Amorim sẽ mất cùng lúc hai cầu thủ chủ chốt ngay khi đội đang trên đà hồi sinh mạnh mẽ.

Trong chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp gần nhất của MU, Diallo và Mbeumo là cặp bài trùng tạo nên cảm hứng tấn công mới. Với phong độ thăng hoa, việc họ vắng mặt trong giai đoạn khốc liệt cuối năm chắc chắn để lại khoảng trống lớn trong hàng công.

Mbeumo là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất của đội (4 bàn), còn Diallo có 7 lần đá chính tại Premier League mùa này .Ở cấp độ đội tuyển, Cameroon và Bờ Biển Ngà đều nằm trong nhóm ứng viên vô địch.

Câu hỏi đặt ra là liệu HLV Amorim có đủ chiều sâu lực lượng để giúp MU chơi ổn định khi song sát Mbeumo – Diallo cùng vắng mặt vào dịp Giáng sinh?