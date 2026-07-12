'Cú sốc' cho The Rock

"Moana" trở lại với bản live-action sau gần một thập kỷ, nhưng không tạo được sức hút như kỳ vọng. Bộ phim bị chê vì thiếu đột phá, trong khi diễn xuất của The Rock gây thất vọng.

Hàng nghìn năm sau khi á thần Maui (Dwayne “The Rock” Johnson) đánh cắp viên đá đại diện cho trái tim của hòn đảo Te Fiti, sự sống của các quần đảo khu vực Polynesian dần bị hao mòn. Cây cối không còn xanh tươi, sinh vật biển cũng bị cạn kiệt. Điều này khiến đời sống của người dân trên hòn đảo Motunui trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Một ngày, con gái của tộc trưởng Motunui, Moana (Catherine Laga'aia), vô tình nhặt được viên đá của Te Fiti, đồng thời nhận được tín hiệu từ đại dương rằng cô bé đã được chọn để trở thành người cứu rỗi dân làng. Giờ đây, Moana phải băng qua biển lớn, tìm Maui và cùng cậu mang trao trả lại trái tim Te Fiti về chỗ cũ. Chuyến đi mở ra nhiều tình huống khó khăn nhưng cũng đầy tiếng cười.

Sau gần một thập kỷ kể từ khi tạo nên cơn sốt toàn cầu, Moana trở lại màn ảnh với phiên bản người đóng, tiếp tục đưa khán giả trở về vùng biển Polynesia huyền bí cùng hành trình của cô gái trẻ Moana và á thần Maui. Dù vậy, lần trở lại này không nhận được phản ứng tích cực như kỳ vọng, đặc biệt là màn tái xuất có phần mờ nhạt của Dwayne “The Rock” Johnson trong vai Maui – nhân vật vốn được đông đảo khán giả mong chờ.

The Rock mờ nhạt trước bạn diễn Gen Z

Ở bản phim hoạt hình ra mắt năm 2016, The Rock là người lồng tiếng cho á thần Maui. Nam diễn viên từng khiến người xem phấn khích bởi giọng nói biến chuyển nhiều cảm xúc, thổi cho nhân vật phong cách hóm hỉnh, hài hước. Hóa thân thành nhân vật bản thân đã lồng tiếng, trong bản live-action, The Rock vẫn đem lại sự cường điệu đặc trưng của á thần Maui.

Tuy nhiên, ngôi sao của loạt phim Fast & Furious lại chưa thể truyền tải được nét duyên dáng vốn có của nhân vật này ở bản người đóng. Biểu cảm nhếch mép, nháy mắt là điều thường thấy trong các vai diễn hành động của The Rock và là thứ đã tạo nên thương hiệu của nam diễn viên.

The Rock được nhận xét có màn trình diễn khá thiếu thuyết phục.

Với Moana, anh tiếp tục thể hiện đặc trưng này nhưng lại không phù hợp với nhân vật, thậm chí còn tạo nên sự nhàm chán. Khán giả hầu như chỉ thấy một diễn viên Dwayne Johnson hiện diện trên màn ảnh chứ không phải là á thần Maui. Ngoài ra, tạo hình Maui trong phim mới cùng bộ tóc xoăn có phần thiếu chân thực càng khiến nhân vật kém sức hút hơn nhiều so với bản gốc.

Song hành với The Rock, Catherine Laga'aia trong vai Moana lại có màn trình diễn tự nhiên và cảm xúc hơn. Nhiều năm qua, nữ chính trong các bản live-action của Disney thường xuyên gây tranh cãi như Halle Bailey trong The Little Mermaid hay Rachel Zegler trong Snow White. Tuy nhiên, Catherine Laga'aia là một trong những lựa chọn đúng đắn của Disney.

Cô vừa cho thấy sự lanh lợi của người nắm giữ vai trò giải cứu bộ tộc, vừa thể hiện được tinh thần cuồng nhiệt của một thiếu nữ tuổi đôi mươi. Nữ diễn viên sinh năm 2006 cũng phô bày giọng hát nội lực của mình qua việc thể hiện các bài hát có quãng rộng và nhiều nốt treo.

Bên cạnh đó, Catherine còn góp phần lớn trong việc tạo tương tác hài hòa với bạn diễn. Kết nối với nhân vật Maui khá tẻ nhạt của The Rock, Moana khiến khán giả cảm thấy dễ chịu và tin vào mối quan hệ giữa cả hai hơn nhờ những màn cà khịa, chọc khoáy tự nhiên của Catherine.

Dù đôi lúc Catherine Laga'aia vẫn chưa thể truyền tải chân thực nội tâm của Moana, nhưng với những gì cô đã thể hiện trong vai diễn điện ảnh đầu tay, Catherine cho thấy tố chất ngôi sao có thể tiến xa hơn trong những dự án sắp tới.

Bản làm lại trung thành nhưng thiếu đột phá

So với những dự án live-action trước của Disney, Moana là bản phim có khoảng cách làm lại ngắn nhất. Trong khi Snow White hay The Little Mermaid mất từ 3 thập kỷ đến gần một thế kỷ để có được bản live-action, Moana ra mắt chỉ sau đúng 10 năm ngày phim hoạt hình trình làng công chúng.

Moana live-action bị chê vì quá giống phiên bản hoạt hình.

Điều này giúp câu chuyện về nàng công chúa của biển cả vẫn có được sự tươi mới, hợp thời và kết nối được với tệp khán giả cũ. Tuy nhiên, cũng vì vậy, Moana lại thiếu đi điểm nhấn sáng tạo. Phim trung thành với bản gốc đến từng khung cảnh, từng tình tiết và ngay cả từng mảng miếng hài. Do đó, với những người xem đã thưởng thức và yêu thích bản hoạt hình, trải nghiệm xem Moana bản người đóng trở nên tẻ nhạt và dễ đoán.

Giống phim gốc, phim vẫn truyền tải đầy đủ thông điệp về môi trường, về lòng kiên định dám vượt qua định kiến và tinh thần can đảm bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Hành trình của Moana được kể theo từng chặng thử thách, nơi cô và Maui gặp phải những khó khăn khác nhau. Tuy nhiên, cách phát triển các tuyến truyện cũng không mới mẻ so với bản hoạt hình.

Một trong những điểm yếu trong các phim của nhà Disney những năm gần đây là kỹ xảo vẫn tiếp tục xuất hiện trong Moana. Một số hình ảnh vẫn tạo được sự sống động như đại cảnh biển cả bao la, những cuộn sóng trò chuyện với Moana, biệt đội hải tặc Kakamora hay chú cua khổng lồ Tamatoa. Song, một vài phân đoạn vẫn còn lộ ra kỹ thuật ghép nối phông xanh và kỹ xảo CGI thiếu chân thực.

Điểm sáng hiếm hoi về mặt kỹ thuật của bộ phim là âm nhạc. Các bài hát của nhà soạn nhạc Lin-Manuel Miranda dành cho phần phim năm xưa vẫn chứng minh sức sống bền bỉ theo thời gian. Ca khúc chủ đề How Far I'll Go qua giọng ca của Catherine Laga'aia được thổi một tinh thần mới hơn, thôi thúc người xem hướng đến tinh thần luôn tiến về phía trước.

Tác phẩm nhận nhiều phản hồi tiêu cực trên các trang đánh giá uy tín.

Tuy nhiên, bấy nhiêu đó dường như là chưa đủ để giúp Moana được lòng giới phê bình lẫn những khán giả trung thành của Disney. Những ngày vừa qua, tác phẩm nhận về không ít phản ứng tiêu cực từ giới phê bình khi chỉ đạt 35% trên Rotten Tomatoes sau 116 bài đánh giá, đồng thời nhận 42/100 điểm trên Metacritic từ 35 cây bút. Đây được xem là mức điểm đáng thất vọng đối với một dự án lớn của Disney.

Có lẽ vẫn hơi quá nặng lời nếu cho rằng Moana là một dự án thảm họa của Disney. Thực chất, tác phẩm vẫn là một tác phẩm giải trí có thông điệp tươi sáng, nhân văn, mang đậm màu sắc nhiệm màu của Disney. Song, chính định hướng tái tạo gần như lấy hoàn toàn bản phim năm 2016 lại khiến dự án trở nên thiếu đột phá, kém sáng tạo, để lại câu hỏi vì sao khán giả lại cần phải xem bộ phim này trong khi họ đã có một bản hoạt hình quá thành công.