Cú sốc cho Man City

Rodri có mặt trong đội hình tham dự giải đấu tại Mỹ, sau khi hồi phục chấn thương dây chằng chéo trước khiến anh bỏ lỡ phần lớn mùa giải 2024/25. Rodri vào sân từ ghế dự bị trong các trận đấu vòng bảng của Man City.

Trước Al-Hilal, tiền vệ 29 tuổi vào sân thay người ở phút 53, nhưng đến phút 100, anh lại phải rời sân. Guardiola không giải thích chi tiết, nhưng ông tiết lộ rằng việc thay người là bởi Rodri không đảm bảo được thể trạng tốt nhất.

"Rodri phàn nàn về tình trạng chấn thương của mình", Guardiola nói ngắn gọn. Đây là cú sốc cho "The Citizens" khi họ chuẩn bị bước vào quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới.

10 tháng trước, Rodri dính chấn thương trong trận gặp Arsenal, kéo theo chuỗi ngày u ám của Man City. Trong vài tháng vắng Rodri, Man City trở nên chật vật, đánh rơi điểm số và mất dần hình ảnh bất khả chiến bại.

Man City đánh giá cao tầm ảnh hưởng của Rodri và xem anh là trụ cột khó thay thế trong tương lai. Theo Goal, HLV Guardiola lo sợ Rodri không đạt được thể trạng tốt nhất khi mùa giải 2025/26 khởi tranh.

Tiền vệ người Tây Ban Nha cùng các đồng đội sẽ có thời gian nghỉ ngơi sau khi Man City bị loại khỏi FIFA Club World Cup 2025™. Đội chủ sân Etihad sẽ ra quân ở Premier League 2025/26 vào ngày 16/8 gặp Wolves trên sân khách.

